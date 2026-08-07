संवाददाता, रेवती (बलिया)। बैरिया थाना क्षेत्र में गुरुवार रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बीएसटी बंधे से करीब 25 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रेवती थाना क्षेत्र के लाली के ढेरा निवासी 35 वर्षीय रितेश पासवान व 21 वर्षीय रूपेश पासवान बाइक से श्रीपालपुर गांव स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां गए थे।

रात में भोजन करने के बाद दोनों करीब नौ बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान श्रीपालपुर गांव के सामने बीएसटी बांध पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और बंधे से नीचे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।