    बल‍िया में एक ही युवती के दो प्रेमी म‍िले, उठा ल‍िया खौफनाक कदम, एक की माैत तो दूसरा लड़ रहा मौत से जंग

    By Milan KumarEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:25 PM (IST)

    बलिया के नवानगर में प्रेम-प्रसंग के चलते एक भयावह घटना हुई। एक ही युवती से प्रेम करने की बात सामने आने पर दो युवकों ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। फुलवरिय ...और पढ़ें

    पुल‍िस ने इस प्रकरण की जानकारी न होने की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। तहसील क्षेत्र में मंगलवार को प्रेम-प्रसंग ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि पूरा इलाका दहल उठा। एक ही युवती से प्रेम करने की सच्चाई सामने आते ही दो लड़के मानसिक रूप से टूट गए और अलग-अलग स्थानों पर विषाक्त पदार्थ खा लिया।

    इस घटना में फुलवरिया गांव निवासी 24 वर्षीय सूरज गोड़ की मौत हो गई, जबकि बरवा गांव निवासी नाबालिग का उपचार चल रहा है। उक्त दोनों गांव एक-दूसरे से सटा हुआ है। दोनों लड़के काफी समय से एक ही युवती से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। मंगलवार को जब यह बात दोनों को पता चली तो दोनों गहरे तनाव में आ गए।

    विषाक्त खाने के बाद दोनों के स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए जहां एक ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्वजन ने रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरे की हालत में थोड़ी सुधार है। मृतक सूरज की बड़ी बहन ने पीआरवी पुलिस को सूचना देने के बावजूद गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    पर‍िजनों का कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते गंभीरता दिखाई होती तो उनके भाई की जान बच सकती थी। इस संबंध में थानाध्यक्ष पकड़ी लालमणि सरोज ने कहा कि घटना संज्ञान में नहीं है, अगर कोई तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।