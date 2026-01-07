जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। तहसील क्षेत्र में मंगलवार को प्रेम-प्रसंग ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि पूरा इलाका दहल उठा। एक ही युवती से प्रेम करने की सच्चाई सामने आते ही दो लड़के मानसिक रूप से टूट गए और अलग-अलग स्थानों पर विषाक्त पदार्थ खा लिया।

इस घटना में फुलवरिया गांव निवासी 24 वर्षीय सूरज गोड़ की मौत हो गई, जबकि बरवा गांव निवासी नाबालिग का उपचार चल रहा है। उक्त दोनों गांव एक-दूसरे से सटा हुआ है। दोनों लड़के काफी समय से एक ही युवती से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। मंगलवार को जब यह बात दोनों को पता चली तो दोनों गहरे तनाव में आ गए।

विषाक्त खाने के बाद दोनों के स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए जहां एक ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्वजन ने रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरे की हालत में थोड़ी सुधार है। मृतक सूरज की बड़ी बहन ने पीआरवी पुलिस को सूचना देने के बावजूद गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।