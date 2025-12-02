जागरण संवाददाता, रेवती (बलिया)। क्षेत्र के रेवती - पचरुखिया मार्ग पर नौवाबारा गायघाट तिराहा के समीप मंगलवार को दिन में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्र व दो छात्राएं घायल हो गयी।

जानकारी के अनुसार सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गांव निवासी 18 वर्षीय सोनू वर्मा, रेवती थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी 19 वर्षीय अंजू और 20 वर्षीय नीतू के साथ बाइक से दुबे छपरा कालेज से बीए की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे।