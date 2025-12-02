बलिया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक छात्र और दो छात्राएं घायल
बलिया में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार छात्र और दो छात्राओं को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रेवती (बलिया)। क्षेत्र के रेवती - पचरुखिया मार्ग पर नौवाबारा गायघाट तिराहा के समीप मंगलवार को दिन में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्र व दो छात्राएं घायल हो गयी।
जानकारी के अनुसार सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गांव निवासी 18 वर्षीय सोनू वर्मा, रेवती थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी 19 वर्षीय अंजू और 20 वर्षीय नीतू के साथ बाइक से दुबे छपरा कालेज से बीए की परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे।
गायघाट नौवाबारा तिराहा के समीप तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रुप से घायल हो गए। आसपास के लोगों द्वारा घायलों को सीएचसी रेवती पर प्राथमिक उपचार कराया। प्राथमिक उपचार के पश्चात डाक्टर द्वारा गंभीर रुप से चोटिल अंजू व सोनू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
