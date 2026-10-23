जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। सुरेमनपुर दियरांचल के गोपालनगर टांड़ी में सरयू नदी का जलस्तर घटने के साथ कटान तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में तीन लोगों के मकान पूरी तरह नदी में समा गए, जबकि दो अन्य मकानों के आधे हिस्से कटकर नदी में विलीन हो गए। मकानों के शेष हिस्से नदी किनारे खतरनाक स्थिति में लटके हैं। वहीं, गांव स्थित हनुमान मंदिर का भी आधा हिस्सा नदी में समा गया है।

इससे ग्रामीण दहशत में हैं। सरयू की तेज कटान में मुसाफिर यादव, विजय सिंह और हंसराज यादव के मकान पूरी तरह विलीन हो चुके हैं। संतोष यादव और भुटेली यादव के मकानों के आधे हिस्से कटकर नदी में समा गए हैं। शेष हिस्सों के कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई है। नदी लगातार आबादी की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों को अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि सरयू नदी उपजाऊ जमीन के साथ अब रिहायशी इलाकों और धार्मिक स्थलों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गई है। कई बार बाढ़ विभाग और स्थानीय प्रशासन से कटान रोकने की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। लगातार हो रहे नुकसान से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।