Sawan 2023: ऐतिहासिकता को समेटे यह मंदिर है जन आस्था का प्रमुख केंद्र; करीब पंद्रह सौ साल पुराना है इतिहास

जागरण टीम, बलिया: जनपद मुख्यालय से 30 किमी दूर नगरा क्षेत्र के डिहवां मार्ग पर सलेमपुर गांव में स्थित बाबा चंडेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐतिहासिकता को समेटे यह मंदिर जन आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर का इतिहास मंदिर लगभग पंद्रह सौ वर्ष पुराना है। इमारत में लगी ईंटें कहानी बयां करती हैं। बाबा चंडेश्वर महादेव मंदिर में एक साथ शिव व शक्ति दोनों की पूजा होती है। शिवलिंग की लंबाई का कोई आज तक अंत नहीं पा सका। संपूर्ण मंदिर पोखरे के उपर विराजमान है जिसके नीचे से विशालकाय शिवलिंग निकला हुआ है। मंदिर की चहार दीवारी पोखरे के बाहर बाहर है। लोग बताते हैं कि मंदिर के बगल से निकले ड्रेन में कालांतर में सरयू नदी की धारा आकर शिवलिंग का हर सावन में स्पर्श करती थी। यहां जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर की विशेषता चंडेश्वर महादेव की महिमा अपार है। महादेव अपने भक्तों की सभी बाधा हर लेते हैं। भक्त आकर जलाभिषेक, रूद्राभिषेक करते हैं। पूर्वांचल के अन्य जनपदों से भी भक्त आकर दर्शन-पूजन करते हैं। भक्त मन्नतें पूर्ण होने पर जनसहयोग से मंदिर को भव्यता देते रहते हैं। पुजारी महंत जितंद्र गिरि के अनुसार, इस विशालकाय शिवलिंग का कोई अंत नहीं है। भोलेनाथ पर सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल व बिल्व पत्र सभी संकट दूर करता है। भक्त लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया कि महादेव का दर्शन पूजन करने से आत्मिक शांति मिलती है। शिवरात्रि व सावन मास में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। कोई असुविधा श्रद्धालुजनों को न हो इसका ख्याल रखा जाता है।

