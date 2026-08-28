नेपाल के सैलाब में बलिया के पन्नालाल की पत्नी और बेटा बह गए, 40 साल पहले नेपाल जाकर बस गया था परिवार

जागरण संवाददाता, बलिया। नेपाल में आए भीषण जल सैलाब ने बलिया के रसड़ा क्षेत्र के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। रसड़ा के पुरानी मस्जिद के पास रहने वाले 68 वर्षीय पन्नालाल चौरसिया की 54 वर्षीय पत्नी जगदरा उर्फ उषा देवी और 18 वर्षीय बेटा राहुल सैलाब की चपेट में आकर बह गए।

घटना के बाद से दोनों का कोई पता नहीं चल सका है। पन्नालाल और उनके स्वजन लगातार दोनों की तलाश में जुटे हैं और उनके सकुशल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पन्नालाल करीब 40 वर्ष पहले रोजगार की तलाश में नेपाल गए थे। उनके दामाद समीर ने बताया कि पन्नालाल नेपाल के त्रिशूली नुवाकोट में जाकर बस गए और वहीं थोक व फुटकर कपड़े की दुकान शुरू कर दी।

कारोबार चलने के बाद परिवार भी उनके साथ नेपाल में रहने लगा। वर्षों से नेपाल में रह रहे पन्नालाल का परिवार वहीं की दिनचर्या में रच-बस गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन अचानक आए सैलाब में परिवार के दो सदस्य लापता हो जाएंगे। पन्नालाल की दो बेटियां हैं।

24 वर्षीय शिवानी चौरसिया वाराणसी में रहती हैं और उनका विवाह हो चुका है। दूसरी बेटी 28 वर्षीय दीक्षा चौरसिया रसड़ा में कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हैं। उनका विवाह समीर से हुआ है। पत्नी और बेटे के सैलाब में बहने की सूचना मिलने के बाद दोनों बेटियों समेत पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

रसड़ा स्थित दुकान पर गमगीन पन्नालाल चौरसिया की बेटी दीक्षा चौरसिया व पति समीर प्रजापति। सुबह छह बजे बेटे ने पिलाई थी चाय, कुछ घंटे बाद हो गया लापता

पन्नालाल ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब छह बजे बेटा राहुल रोज की तरह उनके लिए चाय बनाकर लाया था। उन्होंने बेटे के हाथ की चाय पी और इसके बाद एक्सरसाइज के लिए निकल गए। राहुल उस समय दुकान पर ही था। पढ़ाई करने के साथ वह पिता की कपड़े की दुकान में हाथ बंटाता था।

पन्नालाल के मुताबिक, राहुल अक्सर उनके लिए चाय बनाकर देता था। सुबह बेटे से हुई यह सामान्य मुलाकात कुछ ही घंटों बाद उनके जीवन की सबसे दर्दनाक याद बन गई। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे से सुबह चाय पीकर वह घर से निकल रहे हैं, उससे यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी।

एक्सरसाइज करने गए थे पन्नालाल, लौटे तो मिल गई सैलाब की खबर

पन्नालाल के अनुसार, वह प्रतिदिन की तरह गुरुवार सुबह करीब छह बजे त्रिशूली नुवाकोट से बटार एक्सरसाइज करने के लिए गए थे। घर और दुकान पर उस समय उनकी पत्नी जगदरा उर्फ उषा देवी और बेटा राहुल मौजूद थे। पन्नालाल के निकलने के बाद दोनों दुकान पर ही रह गए।

करीब 9:26 बजे जब पन्नालाल वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में लोगों ने उन्हें नेपाल में पानी का सैलाब आने की जानकारी दी। यह सुनते ही वह घबरा गए और तेजी से अपनी दुकान की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और बेटा सैलाब की चपेट में आकर बह गए हैं।

अचानक आई इस आपदा ने कुछ ही देर में परिवार को तबाह कर दिया। पन्नालाल के लिए सबसे बड़ी चिंता अब पत्नी और बेटे का कोई सुराग नहीं मिलना है। वह लगातार दोनों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।

मोबाइल दुकान में छूट गया, पत्नी-बेटे को नहीं दे सके सूचना

पन्नालाल ने बताया कि उनका मोबाइल दुकान में ही छूट गया था। यदि मोबाइल उनके पास होता तो सैलाब की जानकारी मिलते ही वह पत्नी और बेटे को फोन कर वहां से सुरक्षित निकलने के लिए कहते।

मोबाइल पास नहीं होने के कारण वह समय रहते दोनों को सतर्क नहीं कर सके। यह बात बताते हुए पन्नालाल की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि काश उस समय मोबाइल उनके पास होता तो शायद वह पत्नी और बेटे को खतरे से आगाह कर पाते। अब वह केवल दोनों के सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं।

18 साल का था राहुल, पढ़ाई के साथ संभालता था दुकान

राहुल की उम्र महज 18 वर्ष थी। वह नेपाल में रहकर पढ़ाई करता था और पिता की कपड़े की दुकान में भी हाथ बंटाता था। परिवार के लोगों के अनुसार, राहुल मेहनती था और दुकान के काम में पिता की मदद करता था। वह अक्सर पिता के लिए चाय बनाकर देता था।

करीब 40 वर्ष पहले रोजगार के लिए नेपाल गए पन्नालाल ने वहीं अपना कारोबार खड़ा किया था। परिवार की अगली पीढ़ी भी नेपाल में ही पढ़ाई और कारोबार से जुड़ गई थी। सैलाब की इस घटना ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है।

दो बेटियों को सताने लगी मां और भाई की चिंता

पन्नालाल की दोनों बेटियां भी मां और भाई की खबर को लेकर परेशान हैं। बड़ी बेटी शिवानी वाराणसी में रहती हैं, जबकि छोटी बेटी दीक्षा रसड़ा में रहती हैं। मां और भाई के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में बेचैनी है। सभी को उम्मीद है कि राहत और बचाव कार्य के दौरान दोनों का कोई सुराग मिल सकेगा।