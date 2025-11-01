बलिया खाद्यान्न घोटाले के अभियुक्त तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बल‍िया/वाराणसी। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई.ओ.डब्लू.) द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत, उच्च अधिकारियों के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली बांसडीह जनपद बलिया में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। बताया गया क‍ि शुक्रवार को ईओडब्‍ल्‍यू सेक्टर वाराणसी की टीम द्वारा ऑफिसर्स कॉलोनी कचहरी थाना-कोतवाली, बरेली जनपद बरेली से की गई। बलिया खाद्यान्न घोटाले में कुल 43 मुकदमे जनपद बलिया के विभिन्न थानों पर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग 3 करोड़ 45 लाख का घोटाला हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम और पता : राज कुमार दुबे पुत्र स्वर्गीय चंद्रेश्वर दुबे, निवासी-ग्राम-हुसैनाबाद, थाना-बांसडीह, जिला-बलिया, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। घटना का विवरण

वर्ष 2002 से 2005 के मध्य जनपद बलिया में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विकास खंड बांसडीह के विभिन्न गांवों में ग्राम पंचायत अंश से नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण, पटरी मरम्मत, संपर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य, सी.सी. रोड और पुलिया निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित था।

इसमें लगे मजदूरों को कार्य के बदले खाद्यान्न (चावल) आवंटित किया जाना था, किन्तु अभियुक्तों द्वारा वास्तविक मजदूरों को खाद्यान्न वितरित न कर कालाबाजारी कर गबन कर लिया गया। इस संबंध में जांच के बाद थाना-बांसडीह, बलिया पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।