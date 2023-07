Ballia News: बलिया में 1880 अमृत सरोवर बनाने का है लक्ष्य, 221 का कार्य पूर्ण; 54 पर काम जारी

Ballia News उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत हर जिले में तालाब बन रहे हैं। सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार हर जिले की हर ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनवाए जाएंगे। बलिया में भी तेजी से इस पर काम चल रहा है। बलिया जिले में 940 ग्राम पंचायत हैं। इस तरह भविष्य में 1880 अमृत सरोवर तैयार होंगे।

बलिया में 1880 अमृत सरोवर बनाने का है लक्ष्य, 221 का कार्य पूर्ण

