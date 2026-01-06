SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सुखपुरा के 2,514 मतदाताओं के नाम कटे, आपका है या नहीं?
सुखपुरा में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है, जिसमें 2514 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ये वे मतदाता थे जो अनुपस्थित, मृत या लापता पाए गए। पहले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुखपुरा (बलिया)। एसआइआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को हो गया है। मतदाता सूची बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई है। पर्यवेक्षक फिरोज अहमद ने बताया कि सुखपुरा में पूर्व में 11384 मतदाता थे और एसआइआर के पश्चात 8872 मतदाता हैं।
2514 मतदाताओं का नाम कटा है। 2514 वे मतदाता है जो या तो अनुपस्थित थे या मृतक थे या बहुत खोजने के बाद भी पता नहीं चल पाया था। सुखपुरा में पूर्व में 11 बूथ थे लेकिन अब बढ़कर 12 बूथ हो गए हैं। मिडिल स्कूल पर पहले दो बूथ थे, अब तीन बूथ हो गए हैं।
बूथों की संख्या भी बदल गई है। सुखपुरा में बूथ नंबर 148 से 159 तक हो गया है। सभी बूथों पर पुराने ही बीएलओ हैं। मतदाता पुराने बीएलओ से संपर्क करें। बढ़े हुए बूथ पर एक नए बीएलओ सुनीता यादव की नियुक्ति की गई है।
