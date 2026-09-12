ब्रिक्स संवाद में बलिया की स्मृति सिंह ने उठाई ग्रामीण महिलाओं और युवाओं की आवाज

जागरण संवाददाता, बलिया। दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स संवाद 2026 में बलिया की सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान स्मृति सिंह ने सहभागिता कर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।भारत की अध्यक्षता में दो दिनों का यह मुख्य सम्मेलन 12 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है।

नीति आयोग की ओर से रतसरकलां की स्मृति सिंह को आमंत्रित किया गया है। शनिवार को ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण मंच पर उन्होंने भारत, विशेषकर ग्रामीण भारत की महिलाओं, युवाओं और जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक बदलावों से जुड़े विषयों पर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों के सामने विचार साझा किया।

उन्होंने महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व, स्वच्छता और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी तथा उनके नेतृत्व में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को दी।

स्मृति सिंह इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन में भी सहभागिता कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स संवाद जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बात रखने तथा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज, महिलाओं और युवाओं की आवाज वैश्विक प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर उनके लिए गौरव का विषय है।