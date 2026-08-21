जागरण संवाददाता, बलिया। नरही क्षेत्र में भरौली-गाजीपुर मार्ग पर आभूषण व्यवसायी से हुई लूट का पुलिस ने छह दिन बाद राजफाश कर दिया। सर्विलांस, स्वाट और नरही पुलिस की संयुक्त टीम ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 86,400 रुपये नकद, दो मोटरसाइकिल, आठ मोबाइल फोन, दो सेट पायल, दो नाक की कील, एक तमंचा, 0.315 बोर के दो कारतूस और दो चाकू बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार वारदात में कुल नौ लोग शामिल थे। तीन वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पूछताछ में पुलिस के सामने यह भी आया कि लड्डू सेठ उर्फ चंद्र प्रकाश वर्मा नामक आभूषण व्यवसायी पर कथित रूप से घटना की साजिश कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार उसी ने आरोपितों को दुकान और रास्तों की जानकारी उपलब्ध कराई थी।

हालांकि इस संबंध में पुलिस की जांच अभी जारी है और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि की जा रही है। बिहार के बक्सर निवासी लड्डू सेठ उर्फ चंद्र प्रकाश वर्मा, बिहिया भोजपुर क्षेत्र के साहब टोला बिहिया निवासी प्रेम यादव और पंचवटी नगर बिहिया निवासी दीपू यादव उर्फ रोहित कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

15 अगस्त को घटी थी घटना, 16 अगस्त को दर्ज किया गया मुकदमा

पुलिस के अनुसार 15 अगस्त को नरही क्षेत्र में भरौली से गाजीपुर जाने वाले मार्ग पर आभूषण व्यवसायी उजियार निवासी आशीष वर्मा अपनी दुकान बंद करने के बाद बेटे के साथ साढ़े सात बजे के करीब मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। उनके पास एक बैग था, जिसमें आभूषण और नकदी रखी थी। मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों से पहुंचे बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और आभूषण व नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद व्यवसायी की तहरीर पर 16 अगस्त को नरही थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

चार ने छीना था बैग, अन्य ने की थी मुखबिरी

गिरफ्तार आरोपितों में विकास प्रधान निवासी छोटका ढकैच, थाना कृष्णाब्रह्म जिला बक्सर, कृष्णा कुमार उर्फ धनु यादव और अमन महतो उर्फ रामलखन निवासी बरही, थाना उदवंत नगर, जिला भोजपुर, राजू चौरसिया निवासी बड़ी बाग चुंगी काशीराम आवास, गाजीपुर, मदन कुमार वर्मा निवासी बड़का दियर, थाना कृष्णाब्रह्म, जिला बक्सर तथा विशाल चौधरी निवासी नागतारा अंधक, थाना कोतवाली, गाजीपुर शामिल हैं। आरोपितों ने बताया कि लूट की घटना में उनके अलावा तीन अन्य लोग भी शामिल थे।

पुलिस के अनुसार विकास प्रधान, राजू चौरसिया, कृष्ण कुमार उर्फ धनु यादव और अमन महतो उर्फ रामलखन दो मोटरसाइकिलों से सोनार का बैग छीनने पहुंचे थे। वहीं मदन कुमार वर्मा, विशाल चौधरी, प्रेम यादव और रोहित यादव उर्फ दीपू ने कथित रूप से मुखबिरी और रेकी में भूमिका निभाई। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले 13 अगस्त को आरोपितों ने स्वर्णकार की दुकान और उसके घर जाने वाले रास्ते की रेकी की थी। इसके बाद 15 अगस्त को मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया गया।

सीसीटीवी और डंप डाटा से जुड़ती गई बदमाशों की कड़ी, मिले नौ संदिग्ध

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर घटना के राजफाश के लिए सर्विलांस और स्वाट टीम को लगाया गया था। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ पीड़ित से वारदात के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद घटनास्थल से लेकर दुकान और घर के बीच के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस ने डंप डाटा और वीटीएस डाटा का भी गहन विश्लेषण किया।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल नौ संदिग्धों को चिह्नित किया। जांच में मिले इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपितों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। इसी क्रम में 20 अगस्त की रात करीब 9:05 बजे बघौना मोड़ के पास पुलिस टीम ने घेराबंदी की। दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार बदमाशों को मौके से पकड़ा गया। पूछताछ के बाद दो अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

राजू पर पहले से कई मुकदमे, मदन बिहार में बैंक लूट में शामिल

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित राजू चौरसिया का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके विरुद्ध वाराणसी के सारनाथ थाने में वर्ष 2006 में हत्या के प्रयास, डकैती की तैयारी और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा गाजीपुर जीआरपी में वर्ष 2019 में लूट और लूट का माल रखने से संबंधित मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मदन कुमार वर्मा के विरुद्ध बिहार में बैंक लूट समेत कई लूट के मामले हैं। विकास प्रधान, कृष्ण कुमार यादव उर्फ धनु यादव, विशाल चौधरी और अमन महतो के विरुद्ध भी बिहार में शस्त्र अधिनियम, चोरी और हत्या जैसे मामलों की जानकारी मिली है। पुलिस इनका आपराधिक इतिहास संकलित कर रही है।