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बल‍िया के महर्षि वैदिक गुरुकुलम, हुकुम छपरा में श्रावणी उपाकर्म, ऋषि पूजन संपन्न

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:36 PM (IST)

बलिया के महर्षि वैदिक गुरुकुलम, हुकुम छपरा में गुरुवार शाम श्रावणी उपाकर्म और ऋषि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न ...और पढ़ें

बलिया में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रावणी उपाकर्म और ऋषि पूजन का भव्य आयोजन।

बलिया में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रावणी उपाकर्म और ऋषि पूजन का भव्य आयोजन।

HighLights

  1. महर्षि वैदिक गुरुकुलम, हुकुम छपरा में कार्यक्रम संपन्न।

  2. श्रावणी उपाकर्म एवं ऋषि पूजन का महत्व बताया गया।

  3. आत्मशुद्धि और वेदाध्ययन की परंपरा पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, मझौवा (बलिया)। महर्षि वैदिक गुरुकुलम, हुकुम छपरा रामगढ़ में गुरुवार की शाम श्रावणी उपाकर्म एवं ऋषि पूजन कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बटुकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की।

इस अवसर पर आचार्य मोहित पाठक ने श्रावणी उपाकर्म एवं ऋषि पूजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व वैदिक परंपरा में ऋषियों के स्मरण, आत्मशुद्धि और वेदाध्ययन की भावना से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि श्रावणी उपाकर्म के माध्यम से यज्ञोपवीत धारण करने तथा वेदों के अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है।

कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन-अर्चन किया गया। उपस्थित लोगों ने वैदिक परंपराओं और संस्कारों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आयोजन के दौरान गुरुकुल परिसर का वातावरण धार्मिक एवं आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत रहा।