'साहब, पति रात में जान से मार देगा...', इतना सुनते ही बांसडीह पुलिस दौड़े-दौड़े पहुंची

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक महिला की फोन काल ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। महिला ने प्रभारी निरीक्षक बांसडीह को फोन कर रोते हुए कहा कि उसका पति उसे रात में जान से मार देगा। इतना सुनते ही पुलिस दौड़ पड़ी।

इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह उस समय क्षेत्र भ्रमण पर थे। महिला की घबराई हुई आवाज सुनकर वे स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने कारण पूछा, तो महिला ने बताया कि पति से झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में घर पर पहुंचा है। उसे डर है कि रात में उसकी हत्या कर दी जाएगी।

महिला की बात खत्म होने से पहले ही उसके पिता का भी फोन आया, जिसमें उन्होंने बेटी की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से मदद मांगी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इंस्पेक्टर ने तत्काल संबंधित दरोगा को मौके पर भेजा।

पुलिस टीम ने महिला के पति को कोतवाली ले जाकर पूछताछ की। पति ने किसी भी प्रकार की हिंसा से इन्कार किया और कहा कि उनके बीच सामान्य विवाद हुआ था। फिर भी, पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पति को पूरी रात थाने में रखा। शुक्रवार सुबह महिला को भी थाने बुलाया गया, जहां पति-पत्नी की काउंसलिंग कराई गई।