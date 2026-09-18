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'साहब, पति रात में जान से मार देगा...', इतना सुनते ही बांसडीह पुलिस दौड़े-दौड़े पहुंची

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 18 Sep 2026 04:34 PM (IST)

बांसडीह में एक महिला की फोन कॉल से पुलिस महकमे में खलबली मच गई, जिसने पति पर जान से मारने ...और पढ़ें

पति के जान से मारने की आशंका पर बांसडीह पुलिस का त्वरित एक्शन, घरेलू विवाद सुलझाया।

पति के जान से मारने की आशंका पर बांसडीह पुलिस का त्वरित एक्शन, घरेलू विवाद सुलझाया।

HighLights

  1. महिला ने फोन कर पति पर जान से मारने की आशंका जताई।

  2. बांसडीह पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर पति को थाने बुलाया।

  3. पुलिस ने पति-पत्नी की काउंसलिंग कर विवाद को सुलझाया।

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक महिला की फोन काल ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। महिला ने प्रभारी निरीक्षक बांसडीह को फोन कर रोते हुए कहा कि उसका पति उसे रात में जान से मार देगा। इतना सुनते ही पुलिस दौड़ पड़ी।

इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह उस समय क्षेत्र भ्रमण पर थे। महिला की घबराई हुई आवाज सुनकर वे स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने कारण पूछा, तो महिला ने बताया कि पति से झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में घर पर पहुंचा है। उसे डर है कि रात में उसकी हत्या कर दी जाएगी।

महिला की बात खत्म होने से पहले ही उसके पिता का भी फोन आया, जिसमें उन्होंने बेटी की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से मदद मांगी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इंस्पेक्टर ने तत्काल संबंधित दरोगा को मौके पर भेजा।

पुलिस टीम ने महिला के पति को कोतवाली ले जाकर पूछताछ की। पति ने किसी भी प्रकार की हिंसा से इन्कार किया और कहा कि उनके बीच सामान्य विवाद हुआ था। फिर भी, पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पति को पूरी रात थाने में रखा। शुक्रवार सुबह महिला को भी थाने बुलाया गया, जहां पति-पत्नी की काउंसलिंग कराई गई।

पुलिस ने दोनों को समझाकर उनके मतभेद समाप्त कराए। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला को भ्रम हो गया था कि उसका पति उसके साथ कोई अनहोनी कर सकता है। काउंसलिंग के बाद मामला शांत हो गया है और दंपती को सकुशल घर भेज दिया गया है।