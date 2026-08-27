बलिया मिड-डे-मील घोटाले में प्रधानाचार्य से होगी 14 लाख की रिकवरी, बच्चों के 'सीक्रेट लेटर' से खुला था राज

जागरण संवाददाता, बलिया। बांसडीह ब्लॉक स्थित इंटर कॉलेज ताजपुर मुड़ियारी में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के दौरान बिना भोजन वितरण किए करीब 14 लाख की सरकारी धनराशि के भुगतान मामले को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गंभीरता से लिया है।

डीएम ने प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पांडेय व जिला समन्वयक एमडीएम अजीत पाठक को दोषी पाया है। उन्होंने पूरी राशि की वसूली करने तथा सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। बच्चों द्वारा डीएम को लिखी गोपनीय चिट्ठी के बाद इस मामले का राजफाश हुआ है।

बीते दिनों दिनों जिला विकास अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए संयुक्त औचक निरीक्षण में विद्यालय में मिड-डे-मील योजना का भौतिक संचालन पूरी तरह ठप पाया गया था। जांच में सामने आया कि यू-डायस पोर्टल और आइवीआरएस काल पर दर्ज छात्रों की संख्या तथा उपस्थिति पंजिका के आंकड़ों में भारी अंतर है।

रसोइयां तक उपस्थित नहीं थे बीएसए मनीष कुमार सिंह व डीडीओ आनंद प्रकाश के निरीक्षण में यह भी सामने आया कि मौके पर रसोईं घर में गैस सिलिंडर, राशन, बर्तन तक नहीं मिले। किचन में मौके पर सिर्फ एक पहसुल (पारंपरिक सब्जी काटने वाला आयरन ब्लेड) मिला। रसोइयां तक की कोई उपस्थिति तक नहीं थी।

जिला समन्वयक एमडीएम को पहले से थी जानकारी, फिर भी फाइलों पर होती रही साइन जांच में यह भी सामने आया है कि जिला समन्वयक एमडीएम को उक्त कॉलेज में कक्षा छह से आठ तक के करीब 200 बच्चों के लिए खाना सिर्फ कागजों में पक रहा था, इसकी जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने फाइलों पर साइन कर उसे आगे बढ़ाया और बीएसए कार्यालय से भुगतान होता रहा।

इसके अलावा अभी हाल में तैनात हुए खंड शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी ने भी उक्त कॉलेज में एमडीएम सत्यापन के लिए दौरा तक नहीं किया। आश्चर्य कि बात यह है कि बीएसए मनीष कुमार सिंह ने भी इसकी पड़ताल नहीं की और दो वर्ष से ऐसे ही खेल चलता रहा।