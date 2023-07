हरेंद्र सिंह लगभग 10 वर्ष पूर्व बीएसएफ से रिटायर होकर घर पर ही रहे रहे थे। पत्नी व दो पुत्रों के मौत के बाद हरेंद्र सिंह अपनी विधवा बहू और दो नाती के साथ रहते थे। इस बीच आये दिन हरेंद्र सिंह व उनके बहू के बीच विवाद होता रहा। कभी बहू अपने मायके तो ससुर अपनी बेटी के यहां भी रहते थे।

बीएसएफ से रिटायर्ड जवान मृतक हरेंद्र सिंह।- फाइल फोटो

रसड़ा (बलिया), संवाद सूत्र। कोतवाली क्षेत्र के अमहर पट्टी दक्षिण निवासी बीएसएफ से रिटायर्ड जवान हरेंद्र सिंह (55) ने गुरुवार की सुबह अपने घर में लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पुल‍िस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के ल‍िए जिला चिकित्सालय भेजा। वहीं, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक बरामद की है। पत्नी और दो बेटों की हो चुकी थी मौत हरेंद्र सिंह लगभग 10 वर्ष पूर्व बीएसएफ से रिटायर होकर घर पर ही रहे रहे थे। पत्नी व दो पुत्रों के मौत के बाद हरेंद्र सिंह अपनी विधवा बहू और दो नाती के साथ रहते थे। इस बीच आये दिन हरेंद्र सिंह व उनके बहू के बीच विवाद होता रहा। कभी बहू अपने मायके तो ससुर अपनी बेटी के यहां भी रहते थे। ग्रामीणों के अनुसार, दो दिन ही पूर्व ही ससुर व बहू के बीच विवाद बढ़ गया और मामला कोतवाली तक पहुंच गया। गृह कलह से तंग आकर हरेंद्र सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। हरेंद्र ने मौके पर ही तोड़ द‍िया दम गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। घटना के तत्काल बाद ही हरेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना रसड़ा पुलिस को दी गई। क्षेत्राधिकारी फहीम कुरैशी, प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह, प्रभारी निरीक्षक क्राइम निहार नंदन दल-बल के साथ पहुंच गए और घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक सहित सभी आवश्यक कागजात को भी अपने कब्जे में ले लिया। र‍िश्‍तों का खून! जमीन के टुकड़े के ल‍िए हैवान बने दो बेटे, प‍िता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट पुलिस बहू से विवाद का मुख्य कारण मानकर और मृतक के भाई सुरेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुट गई है। उधर, घटना को लेकर गांव में पूरे दिन तरह-तरह की चर्चा होती रही।

