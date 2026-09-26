रामगोविंद चौधरी की विरासत संभालेंगे बेटे रंजीत, 2027 के सियासी सफर पर टिकी निगाहें, सपा करेगी फैसला

जागरण संवाददाता, बलिया। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी के निधन के बाद बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में उनके परिवार की अगली भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

खासकर उनके बेटे रंजीत चौधरी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या वह वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पिता की राजनीतिक विरासत संभालते हुए सपा के संभावित दावेदार बनेंगे?

राजनीतिक विरासत का सवाल

रामगोविंद चौधरी के अस्वस्थ रहने के दौरान ही रंजीत चौधरी क्षेत्र में सक्रिय नजर आने लगे थे। सपा के कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ी थी। सितंबर में बांसडीह में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा की बैठक में भी रंजीत चौधरी मौजूद रहे थे।

उस दौरान पार्टी नेताओं ने बांसडीह में संगठन मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया था। हाल के दिनों में भी रंजीत चौधरी बांसडीह में सपा के कार्यक्रमों में सक्रिय दिखे। 25 सितंबर को नवनियुक्त सपा जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मौर्य के बांसडीह आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में वह उनके साथ पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

रामगोविंद चौधरी ने बांसडीह से 2002, 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था। वह आठ बार विधायक और 2017 से 2022 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। ऐसे में उनके परिवार से किसी चेहरे के सामने आने को केवल टिकट की दावेदारी के बजाय चार दशक से अधिक पुरानी राजनीतिक विरासत के सवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

सहानुभूति कितनी बदलेगी सियासी समीकरण रामगोविंद चौधरी के निधन के बाद क्षेत्र में उनके समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं में शोक का माहौल है। स्वाभाविक रूप से इसका असर उनके परिवार के प्रति राजनीतिक-सामाजिक समर्थन पर पड़ सकता है। हालांकि चुनावी टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा और रंजीत चौधरी की ओर से 2027 में चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है।

बांसडीह में सपा संगठन पहले से चुनावी तैयारियों में जुटा है। सितंबर में पार्टी की बैठकों में पीडीए के साथ सभी वर्गों को जोड़ने और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसलिए रंजीत चौधरी के सामने पिता की विरासत और कार्यकर्ताओं की सहानुभूति के साथ संगठन में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की चुनौती भी होगी।