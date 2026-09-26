राम गोविंद चौधरी का पार्थिव शरीर लखनऊ से गोसाईंपुर लाया जाएगा, रविवार को सरयू तट पर होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। लखनऊ स्थित पीजीआइ में निधन के बाद दिवंगत राम गोविंद चौधरी का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह करीब 10 बजे तक उनके निजी आवास मेट्रो सिटी अपार्टमेंट, निशातगंज, लखनऊ में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां स्वजन, परिचित और शुभचिंतक उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

इसके बाद पार्थिव शरीर को सिकंदरपुर क्षेत्र स्थित उनके पैतृक गांव गोसाईंपुर लाया जाएगा। गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। क्षेत्रीय लोग अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। रविवार को गांव से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।