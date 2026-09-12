जागरण संवाददाता, बलिया। बैरिया तहसील के दोकटी क्षेत्र के लालगंज चौकी पर तैनात प्रोबेशनर सिपाही पंकज गुप्ता के खिलाफ छात्रा से छेड़खानी के आरोप में दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को सिपाही को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पद से बर्खास्त कर दिया।

इससे एक दिन पहले शुक्रवार को छात्रा की तहरीर पर सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे निलंबित किया गया था। स्वजन के मुताबिक शुक्रवार शाम 15 वर्षीय किशोरी कोचिंग पढ़कर साइकिल से घर लौट रही थी। किशोरी का आरोप है कि सिपाही पिछले तीन दिनों से उसे अकेले देखकर परेशान कर रहा था और मोबाइल नंबर मांग रहा था।

लोकलाज के कारण उसने पहले किसी को जानकारी नहीं दी। शुक्रवार को उसने ट्यूशन जाने से पहले अपने स्वजन को मामले की जानकारी दी। किशोरी के पिता कुछ ग्रामीणों के साथ सेंट्रल बैंक के पास इंतजार करने लगे। आरोप है कि कोचिंग से लौटते समय सिपाही ने सुनसान स्थान पर किशोरी की साइकिल रोक दी और उसके साथ छेड़खानी की।

किशोरी के शोर मचाने पर उसके पिता और ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। लोगों को आता देख सिपाही अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग लालगंज चौकी पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने करीब दो घंटे तक चौकी का घेराव किया और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी बैरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

किशोरी की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोग वहां से हटे। पुलिस के अनुसार पंकज गुप्ता वर्ष 2025 में बलिया जिले में तैनात हुआ था और करीब तीन माह पहले लालगंज चौकी पर उसकी तैनाती हुई थी। वह वर्तमान में परिवीक्षा अवधि में सेवा दे रहा था।