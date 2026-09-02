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ब‍ल‍िया में अंत‍िम संस्कार की चल रही थी तैयारी, इसी बीच ज‍िंदा हो गया मुर्दा इंसान, मौजूद हर इंसान रह गया दंग

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:49 PM (IST)

बलिया में 70 वर्षीय विश्वनाथ पाल को परिजनों ने मृत समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी, तभी ...और पढ़ें

बलिया में अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच जीवित हुए बुजुर्ग, परिवार और क्षेत्र में चर्चा।

बलिया में अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच जीवित हुए बुजुर्ग, परिवार और क्षेत्र में चर्चा।

HighLights

  1. बलिया में मृत समझे गए बुजुर्ग अचानक जीवित हुए।

  2. अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान हुई यह घटना।

  3. परिजनों ने खुशी से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।

जागरण संवाददाता, बलिया। शिवपुर दियर नम्बरी निवासी 70 वर्षीय विश्वनाथ पाल मंगलवार सुबह अपने बिस्तर पर बेसुध पड़े मिले। छोटे बेटे विजय शंकर पाल ने उन्हें जगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। काफी देर तक उनके नहीं उठने पर परिजन घबरा गए। उन्हें मृत समझकर घर में चीख-पुकार मच गई और परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए।

स्वजन के अनुसार घर में मातम का माहौल था। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी होने लगी। इसी दौरान अचानक विश्वनाथ पाल उठकर बैठ गए। उन्हें जीवित देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर पहले जिस घर में रोना-बिलखना मचा था, वहां अचानक खुशी की लहर दौड़ गई।

स्वजन ने इसे ईश्वर की कृपा बताया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी विश्वनाथ का हाल जानने उनके घर पहुंचने लगे। इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल वार्ड में भर्ती कर लिया। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। बड़े बेटे दयाशंकर पाल अस्पताल में रहकर उनकी देखभाल कर रहे हैं।

दयाशंकर पाल ने बताया कि पिता के दोबारा उठकर बैठने से परिवार को बड़ी राहत मिली। कुछ समय पहले तक सभी लोग उन्हें खोने के सदमे में थे, लेकिन अचानक उनके उठने से पूरा माहौल बदल गया। जिला अस्पताल के ईएमओ डा. नीरज ने बताया कि विश्वनाथ पाल बेहोशी की हालत में लाए गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भर्ती किया गया है। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति की जांच के लिए सिटी स्कैन कराने की सलाह दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। बुजुर्ग के बेसुध मिलने, परिजनों द्वारा उन्हें मृत समझ लेने और फिर अचानक उठ बैठने की घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग घटना को लेकर हैरानी जताते हुए विश्वनाथ पाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।