जागरण संवाददाता, बलिया। शिवपुर दियर नम्बरी निवासी 70 वर्षीय विश्वनाथ पाल मंगलवार सुबह अपने बिस्तर पर बेसुध पड़े मिले। छोटे बेटे विजय शंकर पाल ने उन्हें जगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। काफी देर तक उनके नहीं उठने पर परिजन घबरा गए। उन्हें मृत समझकर घर में चीख-पुकार मच गई और परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए।

स्वजन के अनुसार घर में मातम का माहौल था। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी होने लगी। इसी दौरान अचानक विश्वनाथ पाल उठकर बैठ गए। उन्हें जीवित देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर पहले जिस घर में रोना-बिलखना मचा था, वहां अचानक खुशी की लहर दौड़ गई।

स्वजन ने इसे ईश्वर की कृपा बताया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी विश्वनाथ का हाल जानने उनके घर पहुंचने लगे। इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल वार्ड में भर्ती कर लिया। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। बड़े बेटे दयाशंकर पाल अस्पताल में रहकर उनकी देखभाल कर रहे हैं।