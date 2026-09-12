जागरण संवाददाता, बलिया। महर्षि भृगु के आश्रम की आभा से भी पूरा लोक अलौकिक है। प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग में बलिया में विद्यमान भृगु आश्रम प्राचीन काल से ही अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। महर्षि भृगु ने ज्योतिष की पुस्तक भृगु संहिता की रचना यहीं पर की थी। अब यह स्थल पर्यटन के मानचित्र पर भी दिखाई देगा।

महर्षि भृगु मंदिर के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भृगु मंदिर कारिडोर का निर्माण काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रविवार को सुबह 11 बजे महर्षि भृगु मंदिर परिसर में विधि-विधान के साथ कारिडोर का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि महर्षि भृगु मंदिर के संपूर्ण निर्माण एवं विकास पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रथम किस्त में मंजूर की गई है। परियोजना को दो चरणों में पूरा करने की योजना है।



प्रथम चरण में होगा यह काम

परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में मुख्य प्रवेश द्वार सहित मंदिर परिसर के विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके बाद दूसरे चरण के कार्य भी जल्द शुरू किए जाएंगे। परियोजना के तहत मंदिर परिसर का विस्तार, व्यापक सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विकास किया जाएगा।