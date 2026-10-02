जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के आसचौरा गांव में जितिया पर्व पर मडुआ के आटे से बनी लिट्टी-रोटी खाने के बाद एक दर्जन से अधिक महिलाओं और बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी-दस्त और चक्कर आने पर गांव में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन सभी को बांसडीह सीएचसी पहुंचाया गया।

गंभीर स्थिति वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार सुबह व्रतधारी महिलाओं ने स्नान-ध्यान के बाद गांव की सोनू वर्मा की दुकान से मडुआ का आटा खरीदा था। इसी आटे से लिट्टी-रोटी बनाकर महिलाओं और बच्चों ने सेवन किया। कुछ देर बाद ही एक-एक कर लोगों को उल्टियां शुरू हो गईं।

बीमारों में 26 वर्षीय पिंकी, 33 वर्षीय पुष्पा, 40 वर्षीय फूलमती, 36 वर्षीय सुनीता, 32 वर्षीय सुमन, 35 वर्षीय रंजिता वर्मा के अलावा 10 वर्षीय शिवम और नौ वर्षीय देवा शामिल हैं। एक ही गांव और एक ही दुकान से खरीदे गए आटे से मामला जुड़ा होने के कारण ग्रामीणों ने उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए खाद्य विभाग से जांच की मांग की है।