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बलिया में नहर में गिरी अन‍ियंत्र‍ित एंबुलेंस, लोगों ने नशे में वाहन चलाने का लगाया आरोप

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:01 PM (IST)

बलिया में बुधवार रात एक एंबुलेंस रुद्रवार नहर में अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे के समय मरीज नहीं था, चालक ...और पढ़ें

बलिया में नहर में गिरी अनियंत्रित एंबुलेंस, चालक पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप।

बलिया में नहर में गिरी अनियंत्रित एंबुलेंस, चालक पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप।

HighLights

  1. एंबुलेंस रुद्रवार नहर में अनियंत्रित होकर गिरी।

  2. हादसे के वक्त एंबुलेंस में कोई मरीज नहीं था।

  3. चालक पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगा।

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचाने वाली एंबुलेंस बुधवार की रात खुद हादसे का शिकार हो गई। बेल्थरा रोड की ओर जा रही एंबुलेंस रुद्रवार नहर के पास अचानक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी।

हादसे के समय एंबुलेंस में कोई मरीज सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में चालक को हल्की चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार की रात करीब 10 बजे एंबुलेंस बेल्थरा रोड की तरफ जा रही थी। रुद्रवार नहर के पास पहुंचते ही वाहन सड़क पर लहराने लगा।

इससे पहले कि चालक स्थिति संभाल पाता, एंबुलेंस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और चालक को वाहन से बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक के नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लगाया है। हालांकि चालक के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।