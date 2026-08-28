जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचाने वाली एंबुलेंस बुधवार की रात खुद हादसे का शिकार हो गई। बेल्थरा रोड की ओर जा रही एंबुलेंस रुद्रवार नहर के पास अचानक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी।

हादसे के समय एंबुलेंस में कोई मरीज सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में चालक को हल्की चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार की रात करीब 10 बजे एंबुलेंस बेल्थरा रोड की तरफ जा रही थी। रुद्रवार नहर के पास पहुंचते ही वाहन सड़क पर लहराने लगा।