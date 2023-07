सुभासपा और सपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। सुभासपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और छह पर जीत हासिल की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ थी और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद सत्ता में शामिल भी हुई थी लेकिन बाद में पार्टी सरकार से अलग हो गयी थी।

सुभासपा अध्‍यक्ष ओपी राजभर (बाएं) और सपा अध्‍यक्ष अखि‍लेश यादव (दाएं)।- फाइल फोटो

नगरा (बलिया), संवाद सूत्र। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सपा मुखिया के छल के चलते उनका साथ छोड़ना पड़ा। पिछड़े, दबे-कुचले और कमजोर वर्ग के लोगों का सम्मान भाजपा गठबंधन में ही है। राजभर ने ये बातें मालूपुर में पीर्टी की ओर से आयोजित अनुसूचित जनजाति आदिवासी संगोष्ठी में कहीं। शिक्षा, रोजगार और आवास की व्यवस्था मोदी व योगी ही कर सकते हैं: राजभर राजभर ने कहा कि एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाए तो किसी को भी जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने अनुसूचित जनजाति व आदिवासी जाति के लोगों का आह्वान किया कि किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आएं। शिक्षा, रोजगार, आवास व कमजोर वर्ग के लोगों को खाने-रहने की व्यवस्था मोदी व योगी ही कर सकते हैं। 2022 में सुभासपा ने सपा के साथ लड़ा था व‍िधानसभा चुनाव बता दें, सुभासपा और सपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था। सुभासपा ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और छह पर जीत हासिल की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ थी और राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद सत्ता में शामिल भी हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी सरकार से अलग हो गयी थी।

Edited By: Vinay Saxena