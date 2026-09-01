बलिया में पखवाड़े भर में प्याज के दाम में 20 रुपये उछाल, रसोई का बजट बिगड़ा
बलिया में पिछले पखवाड़े में प्याज के दाम में ₹20 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह ₹50-55 प्रति ...और पढ़ें
HighLights
बलिया में प्याज ₹20 बढ़कर ₹50-55 प्रति किलो हुआ।
महाराष्ट्र में बारिश और परिवहन लागत बढ़ने से आवक घटी।
किसानों को भंडारण सुविधा न मिलने से बिचौलिए उठा रहे लाभ।
जागरण संवाददाता, बलिया। पिछले एक पखवाड़े में प्याज के दाम में अचानक तेजी आने से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। जनपद के सब्जी मंडियों में शनिवार को प्याज 50 रुपये किलो बिका, जबकि करीब 15 दिन पहले इसका भाव 30 रुपये किलो था। महज दो सप्ताह में प्याज के दाम में 20 रुपये प्रति किलो की वृद्धि से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है।
प्याज की बढ़ी कीमत का असर घरों के रोजमर्रा के भोजन पर भी दिखाई देने लगा है। दाल और सब्जियों में प्याज का तड़का लगाना महंगा हो गया है। प्याज की अधिक खपत होने के कारण ऐसे परिवारों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। गृहिणियों का कहना है कि सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के बाद अब प्याज के बढ़े दाम ने घरेलू खर्च को और प्रभावित कर दिया है।
आवक कम होने से बढ़ा है दाम
बैरिया : प्याज कारोबारियों के अनुसार महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे मंडियों में प्याज की आवक कम हो गई है। दूसरी ओर पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े दाम के कारण परिवहन और ढुलाई खर्च में भी वृद्धि हुई है। व्यापारियों ने बताया कि महंगाई का सीधा असर बिक्री पर पड़ा है।
निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग पहले की तुलना में कम प्याज खरीद रहे हैं। प्रीतम छपरा के शिवकुमार, दुर्जनपुर की दुलारी देवी, बीवी टोला के मुन्ना शर्मा और मधुबनी के विशाल प्रसाद समेत अन्य ग्राहकों ने बताया कि प्याज की महंगाई से घरेलू बजट प्रभावित हुआ है।
हल्दी में 50 से 55 रुपये किलो बिक रहा प्याज
मझौवा : रामगढ़ व हल्दी बाजार में प्याज की आपूर्ति सहतवार, डुमरिया और सोनवानी समेत आसपास के क्षेत्रों से होती है। वहीं बलिया मंडी में इंदौर और नासिक से आवक लगातार बारिश और बढ़े परिवहन खर्च के कारण प्रभावित है। थोक व्यापारी राम इकबाल प्रसाद ने बताया कि पिछले वर्ष प्याज का थोक भाव 1600 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस वर्ष बढ़कर करीब 4400 रुपये हो गया है।
फुटकर में प्याज 50 से 55 रुपये किलो बिक रहा है। किसानों का कहना है कि भंडारण की सुविधा नहीं होने से उन्हें फसल 1200-1400 रुपये क्विंटल में बेचनी पड़ती है, जिसका लाभ बिचौलिए उठाते हैं। प्रगतिशील किसान राणा प्रताप सिंह का कहना है कि पिछले वर्ष ब्लाक क्षेत्र में करीब 2000 टन प्याज का उत्पादन हुआ था। व्यापारियों के मुताबिक आवक बढ़ने और नई फसल आने के बाद ही कीमतों में कमी की उम्मीद है।