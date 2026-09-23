जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। नाबालिग छात्रा की फोटो का कथित रूप से एआइ तकनीक के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाने और उसे स्कूल के सहपाठियों व रिश्तेदारों में प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने कस्बे के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता कक्षा 12 की छात्रा बताई गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आइटी एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू की है।

पीड़िता के पिता के अनुसार बांसडीह कस्बा निवासी एक युवक ने 17 वर्षीय छात्रा की इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध फोटो का कथित तौर पर दुरुपयोग कर उसके नाम से मिलती-जुलती फर्जी इंस्टाग्राम आइडी बनाई। आरोप है कि इसके बाद एआइ तकनीक से आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर उसे छात्रा के सहपाठियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजा गया।