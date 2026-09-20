जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। रेवती क्षेत्र के दुर्जनपुर पुरानी बस्ती में रविवार को करंट की चपेट में आने से नौ वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। घर में खेलते समय बिजली के पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से बच्ची गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गई।

स्वजन उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। दुर्जनपुर पुरानी बस्ती निवासी नौ वर्षीय कुमारी परिधि रविवार सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच घर में खेल रही थी। इसी दौरान घर में चल रहे बिजली के पंखे में अचानक करंट उतर आया। अनजाने में पंखे की चपेट में आने से परिधि गंभीर रूप से झुलस गई और मौके पर ही अचेत हो गई।

हादसे के बाद स्वजन में अफरा-तफरी मच गई। वे आनन-फानन में बच्ची को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचे। वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने बच्ची का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया गया।