जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के बांसडीह ब्लाक में स्थित इंटर कालेज ताजपुर मुड़ियारी में कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को पिछले दो वर्षों से मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

दैनिक जागरण में 27 व 28 अगस्त को प्रथम पेज पर प्रकाशित खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दैनिक जागरण के 27 अगस्त के अंक में प्रथम पेज पर ''दो साल से नहीं मिल रहा एमडीएम, बच्चों ने डीएम को लिखी गोपनीय चिट्ठी'' शीर्षक से प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए आयोग ने कहा है कि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह बच्चों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला हो सकता है।

हालांकि डीएम मंगला प्रसाद सिंह पहले ही जांच में पुष्टि कर चुके हैं कि इसमें करीब 14 लाख रुपये का गबन किया गया है। यही नहीं, प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पांडेय और जिला समन्वयक अजीत पाठक पर एफआइआर के निर्देश भी दे चुके हैं।

आयोग ने जिक्र किया है कि कालेज में करीब 200 विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराए जाने का रिकार्ड दर्ज किया जाता रहा, जबकि विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से भोजन नहीं मिलने की शिकायत सामने आई।

विद्यार्थियों ने इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। इसके बाद हुई जांच में कथित अनियमितताएं सामने आईं। जांच में लगभग 14 लाख रुपये के कथित गबन और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। इसमें कालेज के प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री पोषण अभियान की राशि के कथित दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं।