जागरण संवाददाता, सुखपुरा (बलिया)। थाना क्षेत्र के एक गांव में ढाई साल की बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने टाफी देने के बहाने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता की मां ने बच्ची को देखा, तो आरोपित युवक वहां से फरार हो गया। इस घटना से इलाके के सभी लोग आक्रोशित हैं।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार की शाम मुकदमा दर्ज किया और तुरंत ही आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया। क्षेत्राधिकारी नगर संतोष शर्मा ने बताया कि थाना सुखपुरा पर एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोस के युवक ने फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत कृत्य किया। पुलिस आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।