जागरण संवाददाता, बलिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी बलिया के नेतृत्व में शुक्रवार को यूपीआइ शुल्क के मुद्दे को लेकर विरोध मार्च एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों तथा आम जनता से जुड़े इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया।

विरोध मार्च चिंटू पांडे चौराहा से शुरू होकर रेलवे स्टेशन, लोहा पट्टी, गुदरी बाजार, कासिम बाजार, टाउन हाल, विशुनिपुर और दवामंडी होते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आवास तक पहुंचा। वहां इस दौरान कांग्रेसजन ने यूपीआइ शुल्क के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध स्वरूप पूजन सामग्री (गिफ्ट) व पत्र परिवहन मंत्री के प्रतिनिधि व अनुज धर्मेंद्र सिंह को भेंट की गई।

जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि कांग्रेस का स्पष्ट संदेश है कि यूपीआइ पर शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की जेब पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी की आवाज दबेगी, तो कांग्रेस आवाज बनेगी। जनहित के सवालों पर संघर्ष रुकेगा नहीं।