जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कस्बे के फतेह सागर पोखरा निवासी कुलवंती देवी ने अपने बड़े बेटे धनजी वर्मा के उत्पीड़न से परेशान होकर पुलिस से गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बेटा जमीन बेचकर 35 लाख रुपये देने का दबाव बना रहा है।

मांग पूरी न करने पर फसल बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वहीं धनजी वर्मा है जो अपने मां-बाप व पत्नी समेत अन्य स्वजन के खिलाफ मुकदमा लिखवा चुका है। यही नहीं, दो बार टावर पर भी चढ़ चुका है।

पीड़िता ने बताया कि खेती और पति के सब्जी बेचने से परिवार का भरण-पोषण होता है। 18 कट्ठा खेत ही परिवार के जीवनयापन का मुख्य सहारा है। आरोप है कि बड़ा बेटा धनजी वर्मा पिछले चार वर्षों से परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित कर रहा है।