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बल‍िया में मदर इंड‍िया बनी मां, दो बार टावर पर चढ़ने वाले बेटे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 05:24 PM (IST)

कुलवंती देवी ने अपने बड़े बेटे धनजी वर्मा के खिलाफ जमीन बेचने और 35 लाख रुपये मांगने के दबाव को ...और पढ़ें

बलिया में मां ने बेटे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा जमीन बेचने और प्रताड़ना का आरोप।

बलिया में मां ने बेटे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा जमीन बेचने और प्रताड़ना का आरोप।

HighLights

  1. मां ने बेटे पर जमीन बेचने का दबाव बनाने का आरोप लगाया।

  2. बेटा 35 लाख रुपये मांग रहा, जान से मारने की धमकी।

  3. पुलिस ने मामला दर्ज किया, बेटे ने पहले भी प्रताड़ित किया।

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कस्बे के फतेह सागर पोखरा निवासी कुलवंती देवी ने अपने बड़े बेटे धनजी वर्मा के उत्पीड़न से परेशान होकर पुलिस से गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बेटा जमीन बेचकर 35 लाख रुपये देने का दबाव बना रहा है।

मांग पूरी न करने पर फसल बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वहीं धनजी वर्मा है जो अपने मां-बाप व पत्नी समेत अन्य स्वजन के खिलाफ मुकदमा लिखवा चुका है। यही नहीं, दो बार टावर पर भी चढ़ चुका है।

पीड़िता ने बताया कि खेती और पति के सब्जी बेचने से परिवार का भरण-पोषण होता है। 18 कट्ठा खेत ही परिवार के जीवनयापन का मुख्य सहारा है। आरोप है कि बड़ा बेटा धनजी वर्मा पिछले चार वर्षों से परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित कर रहा है।

वह खेत में बोई फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ मारपीट भी कर चुका है। हाल में उसने खेत बेचकर 35 लाख रुपये देने की मांग की। इनकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

बेटे का आरोप- वर्षों की कमाई हड़प ली स्वजन ने
मामले में यह भी सामने आया है कि धनजी वर्मा पिछले दो वर्षों से परिवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर वह दो बार मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है। उसका आरोप है कि परिवार ने उसकी वर्षों की कमाई हड़प ली है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर दोनों पक्षों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।