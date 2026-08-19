ईडी की छापेमारी पर बोले मंत्री दानिश आजाद, जौहर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार की परतें खुल रहीं; अजय राय ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

जागरण संवाददाता, बलिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईडी की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे भ्रष्टाचार की कई परतें अब सामने आ रही हैं। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर जेल में बंद आजम खान को लगातार परेशान करने का आरोप लगाया।

ईडी ने धनशोधन की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली के जामिया नगर में जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 10 परिसरों पर छापेमारी की। जांच सरकारी ठेकों की धनराशि को कथित तौर पर निजी ठेकेदारों के माध्यम से दूसरी जगह भेजने और बाद में उस धन के इस्तेमाल से लखनऊ स्थित जौहर ट्रस्ट तथा विश्वविद्यालय की संपत्तियां तैयार करने से जुड़े आरोपों पर केंद्रित है।

बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और जांच के दौरान यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया तथा गरीबों और सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। मंत्री ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे भ्रष्टाचार की नई कहानियां सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि जब आप बबूल का पेड़ बोते हैं, तो मीठे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की जांच हुई, उनमें कथित तौर पर सपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। मंत्री ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनका दुरुपयोग न हो।



अजय राय बोले- आजम खान को सरकार कर रही परेशान, वक्फ संपत्तियों को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप

इसी कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आजम खान को निशाना बना रही है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। दोनों नेताओं के बयानों से साफ है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।