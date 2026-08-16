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बल‍िया में कबड्डी प्रतियोगिता में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को दौड़ाकर पीठ में मारी दो गोलियां

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 04:26 PM (IST)

बलिया के दोकटी क्षेत्र में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक सोनू यादव को पीठ में दो गोलियां मार दीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें

बलिया में कबड्डी मैच के दौरान युवक को मारी गोली, पुरानी रंजिश का नतीजा।

बलिया में कबड्डी मैच के दौरान युवक को मारी गोली, पुरानी रंजिश का नतीजा।

HighLights

  1. कबड्डी प्रतियोगिता में युवक सोनू यादव को गोली मारी।

  2. नकाबपोश बदमाशों ने पीठ में दो गोलियां दागीं।

  3. पुरानी रंजिश के चलते हुई वारदात, तीन पर FIR।

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। दोकटी क्षेत्र के रामपुर गांव स्थित राजबंशी देवी हरिजन बाल विद्यालय परिसर में शनिवार शाम कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रतियोगिता देखने पहुंचे 18 वर्षीय युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दो गोलियां पीठ में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले में तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया है।

दलन छपरा निवासी 21 वर्षीय सोनू यादव पुत्र विनोद यादव शनिवार शाम विद्यालय परिसर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता देखने गया था। वह मैदान में बैठकर मैच देख रहा था। इसी दौरान पीछे से पहुंचे दो नकाबपोश युवकों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। दो गोलियां सोनू की पीठ में लगीं। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।

बताया जा रहा है कि हमलावर वारदात के बाद मौके से भाग निकले। सोनू के चाचा संतोष यादव ने बताया कि दोकटी पुलिस ने इस मामले में रामपुर निवासी अनूप, सेमरिया निवासी राहुल व दोकटी निवासी ओम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें अनूप को मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। घायल के चाचा का दावा है कि आरोपित फरसा गैंग से जुड़े हैं। एएसपी संजय वर्मा ने बताया कि जांच के बाद ही इसकी पुष्टि होगी।

फायरिंग होते ही मची भगदड़, स्वजन ने पहुंचाया अस्पताल
गोली चलने की आवाज सुनते ही प्रतियोगिता देख रहे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने घायल युवक को संभाला और उसके स्वजन को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पूर्व प्रधान विद्यासागर यादव भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सोनू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा ले जाया गया।

सीएचसी में चिकित्सकों ने सोनू का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां से वाराणसी रेफर कर दिया गया। समाचार लिखे जाने तक सोनू का वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों के पहचान व घटना का साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। गोली किन कारणों से चली है, इसकी जांच में पुलिस लगी हुई है।

साेनू यादव व विरोधियों के बीच डेढ़ वर्ष पहले से विवाद
सोनू यादव व उनके विरोधियों के बीच मामला करीब डेढ़ वर्षो से चला रहा है। होली के दिन से यह मामला तूल पकड़ लिया है। होली के दिन एक पक्ष द्वारा दूसरे के दरवाजे पर जाकर जमकर मारपीट की गई थी, जबकि दूसरा पक्ष दो माह पहले एक युवक को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका सिर तक फट गया था। उस समय भी चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस आशंका जता रही है कि उसी रंजिश को लेकर गोली मारी गई है।

स्वजन की तहरीर पर तीन लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है।
-वीरेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष दोकटी।

प्राथमिक पूछताछ में युवक के गांव के कुछ लोगों से रंजिश का पता चला है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी से उपचार के बाद घायल व स्वजन घर लौट रहे हैं। -संजय वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, बलिया।