रविवार की शाम को मोती चंद से दोनों लड़कों और उनकी पत्नियों से कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते बेटों ने लाठी-डंडे से मारपीट कर मोती चंद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद सभी फरार हो गए और अन्य स्वजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जमीनी विवाद में दो बेटों ने पिता की जान ले ली। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

सहतवार (बलिया), संवाद सूत्र। सहतवार नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक में जमीनी विवाद में दो बेटों ने पिता की जान ले ली। मृतक के तीसरे बेटे छोटक की तहरीर पर सहतवार पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जमीन को लेकर चल रहा था व‍िवाद मोती चंद (70 वर्ष) के चार पुत्र हैं। वे अपने तीसरे नंबर के लड़के छोटक के साथ रहते थे। उनके बड़े लड़के अनिल का घर से कोई विवाद नहीं था। उनका विवाद दूसरे नंबर के लड़के बब्लू व चौथे नंबर के अमरनाथ से जमीनी विवाद महीनों से चल रहा था। Meerut आसिफ हत्याकांड, बेटे द्वारा हत्या करने की खबर सुनते ही बाप की मौत, रिश्तेदारों ने किया सुपुर्दे-ए-खाक प‍िता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट रविवार की शाम को मोती चंद से दोनों लड़कों और उनकी पत्नियों से कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते बेटों ने लाठी-डंडे से मारपीट कर मोती चंद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद सभी फरार हो गए और अन्य स्वजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है।

Edited By: Vinay Saxena