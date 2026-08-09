जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र के सेरिया बघाव मोड़ पर रविवार दोपहर बाइक सवार तीन बदमाशों ने मिठाई बनाने वाले हलवाई मुन्ना प्रसाद माली पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए।

घायल को सीएचसी बांसडीह ले जाया गया, जहां से डाक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वार्ड नंबर पांच का निवासी मुन्ना ने शुक्रवार शाम को तीन युवकों से मिठाई बनाने का काम तय किया था और 100 रुपये एडवांस भी लिए थे। युवकों ने उन्हें रविवार दोपहर सेरिया पहुंचने के लिए कहा था। मुन्ना अपने साथी सत्येंद्र तुरहा के साथ साइकिल से सेरिया बघाव मोड़ पहुंचे और युवकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया।