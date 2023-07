न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) हरिश्चंद्र की अदालत ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक साल का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

4 साल बाद मिला न्याय, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

संवाद सूत्र, बलिया : न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) हरिश्चंद्र की अदालत ने नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक साल का सश्रम कारावास भुगतना होगा। नरही थाना क्षेत्र के कथरिया गांव निवासी अभियुक्त बृजेश पासवान को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने उक्त फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री भरौली कोचिंग करने 24 फरवरी 2019 को सुबह गई थी। उसे बहला-फुसलाकर अभियुक्त गण कृष्णा, अनिरुद्ध व बृजेश ग्राम कथरिया पंजाब लेकर भाग गए। इसके बाद वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस दौरान परीक्षण में कृष्णा व अनिरुद्ध नाबालिग घोषित होने की वजह से पत्रावली पृथक कर दी गई और बृजेश को दोषी पाकर अदालत ने उक्त सजा से सुनाई है।

