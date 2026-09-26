माओवादी गतिविधियों में लिप्त राजकुमार से पूछताछ तेज, हथियारों की कड़ी खंगाल रही एसटीएफ

जागरण संवाददाता, बलिया। सहतवार क्षेत्र में वर्ष 2012 में पूर्व प्रधान की पत्नी फूलमती की हत्या के मामले में 14 साल से फरार 50 हजार रुपये के इनामी राजकुमार वर्मा उर्फ प्रदीप वर्मा की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने उसके हथियारों और पुराने नेटवर्क की कड़ियां खंगालनी शुरू कर दी हैं।

असम के गुवाहाटी से गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाए गए राजकुमार से फरारी के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों, उन्हें उपलब्ध कराने वालों और संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ के अनुसार सहरसपाली निवासी राजकुमार वर्ष 2008 में सोहन सिंह की हत्या के बाद सीताराम उर्फ धनु के संपर्क में आया था। इसके बाद वह माओवादी गतिविधियों से जुड़ गया। वर्ष 2012 में अतडरिया गांव के तत्कालीन प्रधान मुसाफिर चौहान को पुलिस का मुखबिर मानकर वह साथियों के साथ पुलिस की वर्दी में उनके घर पहुंचा था।

प्रधान के नहीं मिलने पर उनकी पत्नी फूलमती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई आरोपित पकड़े गए, लेकिन राजकुमार लंबे समय तक फरार रहा। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि फरारी के दौरान राजकुमार के पास हथियार कहां से पहुंचे और उनका इस्तेमाल किन घटनाओं में हुआ। उसके संपर्क में रहे लोगों तथा संभावित ठिकानों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।