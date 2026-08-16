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बल‍िया में दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा कारोबारी से आभूषण से भरा बैग लूटा, पिता-पुत्र घायल, खंगाले जा रहे सीसीटीवी

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 03:29 PM (IST)

बलिया के नरही क्षेत्र में दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा कारोबारी से बाइक सवार बदमाशों ने आभूषणों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर कारोबारी और उनके पुत्र को घायल कर बदमाश फरार हो गए, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

बलिया में दुकान बंद कर लौट रहे सराफा कारोबारी से लूटपाट, पिता-पुत्र घायल।

बलिया में दुकान बंद कर लौट रहे सराफा कारोबारी से लूटपाट, पिता-पुत्र घायल।

HighLights

  1. नरही में सराफा कारोबारी से आभूषणों से भरा बैग लूटा गया।

  2. लूट के दौरान विरोध करने पर पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल।

  3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, बदमाशों की तलाश में जुटी।

जागरण संवाददाता, नरही (बलिया)। क्षेत्र में शनिवार देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा कारोबारी को रास्ते में रोककर आभूषणों से भरा बैग लूट लिया। यही नहीं, पिता और पुत्र की भी पिटाई भी कर दी। वारदात के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना से क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत है।

नरही क्षेत्र के उजियार गांव निवासी आशीष वर्मा की इलाके में ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार रात को रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद वह घर जा रहे थे। इसी दौरान कुमकुम पट्टी उजियार गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। आशीष कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाशों ने उनके पास मौजूद आभूषणों से भरा बैग छीनने लगे।

विरोध करने पर हमला कर दिया जिससे आशीष व उनके पुत्र का सिर फट गया। वारदात के बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। अचानक हुई लूट की घटना से सराफा कारोबारी घबरा गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इलाके में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस बदमाशों के आने और भागने वाले संभावित रास्तों की भी जानकारी जुटा रही है।

लूट की वारदात के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस टीमों को बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। घटना के बाद इलाके के सराफा कारोबारियों और अन्य व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।