जागरण संवाददाता, नरही (बलिया)। क्षेत्र में शनिवार देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा कारोबारी को रास्ते में रोककर आभूषणों से भरा बैग लूट लिया। यही नहीं, पिता और पुत्र की भी पिटाई भी कर दी। वारदात के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना से क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत है।

नरही क्षेत्र के उजियार गांव निवासी आशीष वर्मा की इलाके में ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार रात को रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद वह घर जा रहे थे। इसी दौरान कुमकुम पट्टी उजियार गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। आशीष कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बदमाशों ने उनके पास मौजूद आभूषणों से भरा बैग छीनने लगे।

विरोध करने पर हमला कर दिया जिससे आशीष व उनके पुत्र का सिर फट गया। वारदात के बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। अचानक हुई लूट की घटना से सराफा कारोबारी घबरा गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इलाके में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस बदमाशों के आने और भागने वाले संभावित रास्तों की भी जानकारी जुटा रही है।