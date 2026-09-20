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प्रदेश में बेटियों की ऊंची उड़ान, पीएचडी में पांच साल में 60.2 प्रतिशत बढ़ा नामांकन

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Sun, 20 Sep 2026 05:03 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहाँ पिछले पाँच वर्षों में पीएचडी ...और पढ़ें

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्राओं का जलवा, पीएचडी और पीजी नामांकन में रिकॉर्ड वृद्धि।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्राओं का जलवा, पीएचडी और पीजी नामांकन में रिकॉर्ड वृद्धि।

HighLights

  1. पीएचडी में छात्राओं का नामांकन पांच साल में 60.2% बढ़ा।

जागरण संवाददाता, बलिया। प्रदेश की बेटियां उच्च शिक्षा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। परास्नातक (पीजी) से लेकर शोध (पीएचडी) तक छात्राओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आठ जुलाई 2026 को जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआइएसएचई) 2023-24 की रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। आंकड़े में पांच वर्ष की तुलना की गई है।

प्रदेश में नियमित माध्यम से पीजी में छात्राओं का नामांकन वर्ष 2019-20 में 3,11,564 था। वर्ष 2023-24 में बढ़कर 4,47,597 हो गया। पांच वर्ष में 43.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। पीएचडी में भी छात्राओं की संख्या में तेज उछाल आया है। वर्ष 2019-20 में 10,071 छात्राएं शोध में नामांकित थीं।

2020-21 में यह संख्या घटकर 8,246 हुई, लेकिन फिर 2021-22 में 9,725 और 2022-23 में 10,820 पहुंची। 2023-24 में यह तेजी से बढ़कर 16,135 हो गई। इस तरह एक वर्ष में करीब 49.1 प्रतिशत और पांच वर्ष में 60.2 प्रतिशत नामांकन में वृद्धि हुई है।

एक साल में 49 प्रतिशत बढ़ीं छात्राएं
शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी में सबसे तेज वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 में पीएचडी में 10,071 छात्राएं थीं, जो 2020-21 में घटकर 8,246 रह गईं। 2021-22 में यह संख्या 9,725 और 2022-23 में 10,820 हुई। वर्ष 2023-24 में यह तेजी से बढ़कर 16,135 पहुंच गई। यानी एक वर्ष में करीब 49.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

जेएनसीयू में 35.43 प्रतिशत छात्राएं
जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में भी पीएचडी में वर्ष 2023 में 206 पंजीकृत शोधार्थियों में 71 छात्राएं थीं। वर्ष 2024 में 192 में 70 छात्राएं रहीं। दोनों वर्षों को मिलाकर 398 शोधार्थियों में 141 छात्राएं हैं, यह 35.43 प्रतिशत है।

पीजी में भी लगातार बढ़ा दायरा
वर्ष-------नामांकित छात्राएं
2019-20----3,11,564
2020-21----3,32,791
2021-22----3,65,367
2022-23----4,31,590
2023-24----4,47,597
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स्नातक में 27.79 लाख छात्राएं
स्नातक स्तर पर भी प्रदेश में छात्राओं की बड़ी भागीदारी है। एआइएसएचई 2023-24 के अनुसार नियमित माध्यम से उत्तर प्रदेश में 27,79,494 छात्राएं यूजी पाठ्यक्रमों में नामांकित थीं। प्रदेश में कुल यूजी नामांकन 56,43,811 रहा।