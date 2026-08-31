भृगु एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सीट को लेकर मारपीट, जीआरपी ने 10 लोगों को पकड़ा

जागरण संवाददाता, बलिया। बलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर सोमवार को ट्रेन संख्या 22427-भृगु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस के अनुसार, जीआरपी उपनिरीक्षक मुकेश यादव पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान भृगु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में यात्रियों के बीच मारपीट की सूचना मिली। पुलिस टीम प्लेटफार्म नंबर चार के पूर्वी छोर पर पहुंची तो दो पक्षों के लोग आपस में विवाद करते मिले। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे शांत होने को तैयार नहीं हुए।