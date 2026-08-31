भृगु एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सीट को लेकर मारपीट, जीआरपी ने 10 लोगों को पकड़ा
बलिया रेलवे स्टेशन पर भृगु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके ...और पढ़ें
HighLights
बलिया स्टेशन पर भृगु एक्सप्रेस में सीट को लेकर विवाद।
दो पक्षों में मारपीट के बाद जीआरपी ने 10 को पकड़ा।
सभी के खिलाफ बीएनएसएस के तहत चालान की कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, बलिया। बलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर सोमवार को ट्रेन संख्या 22427-भृगु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस के अनुसार, जीआरपी उपनिरीक्षक मुकेश यादव पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान भृगु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में यात्रियों के बीच मारपीट की सूचना मिली। पुलिस टीम प्लेटफार्म नंबर चार के पूर्वी छोर पर पहुंची तो दो पक्षों के लोग आपस में विवाद करते मिले। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे शांत होने को तैयार नहीं हुए।
शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने प्रथम पक्ष के शशि कुमार, रविन्द्र राजभर, सनूप राजभर, रामप्रवेश राजभर और पंकज खरवार तथा द्वितीय पक्ष के विमलेश यादव, धन्नू यादव, मंजीत यादव, विवेक कुमार गुप्ता और अनिल कुमार को हिरासत में लिया। जीआरपी के अनुसार सभी के खिलाफ बीएनएसएस के तहत चालान की कार्रवाई की गई है। पूछताछ में आरोपितों ने सीट पर बैठने को लेकर कहासुनी, विवाद और मारपीट की बात स्वीकार की।