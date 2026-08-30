बलिया में वर्ष 2016 का रिकार्ड तोड़ सकती है गंगा, प्रतिघंटा दो सेमी बढ़ाव ने धड़कन बढ़ाई
बलिया में गंगा और सरयू नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा ...और पढ़ें
HighLights
गंगा का जलस्तर प्रतिघंटा दो सेमी बढ़ रहा, चिंता बढ़ी।
नदी 2016 के उच्चतम खतरा बिंदु को छूने के करीब।
प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा, गांवों में निगरानी।
जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को नदी के जलस्तर में प्रतिघंटा करीब दो सेमी की वृद्धि दर्ज की गई। शाम चार बजे गंगा का जलस्तर 59.06 मीटर पर पहुंच गया। यह न्यूनतम खतरा बिंदु से 1.445 मीटर ऊपर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
गंगा का जलस्तर वर्तमान में उच्चतम खतरा बिंदु 60.390 मीटर से करीब 1.33 मीटर नीचे है। वर्ष 2016 में गंगा का जलस्तर इसी उच्चतम खतरा बिंदु तक पहुंचा था। विभागीय आंकड़ों और पिछले वर्षों के जलस्तर के रिकार्ड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। रविवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक आठ घंटे में गंगा के जलस्तर में 17 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई।
जिस गति से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, यदि अगले चार दिनों तक बढ़ाव इसी तरह जारी रहा तो गंगा उच्चतम बिंदु को छू सकती है। ऐसी स्थिति में शहर का निचले इलाके सहित, नरहीं से लेकिर दुबेछपरा, गोपालपुर, मझौंवा, शिवपुर, भुसौला, काेड़हरा नौबरार जयप्रकाशनगर के भवन टोला, भगवानपुर सहित तटवर्ती इलाकों के 124 गांवों की करीब 92 हजार की आबादी प्रभावित होने की आशंका है।बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और बाढ़ विभाग के अधिकारी नदी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
तटवर्ती गांवों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जलस्तर में होने वाले बदलाव के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। ग्रामीणों को भी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन का जोर संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, बाढ़ की स्थिति बनने पर प्रभावित आबादी को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत-बचाव की व्यवस्था को समय से सक्रिय करने पर है। पिछले वर्षों के अनुभव और जलस्तर के रिकार्ड के आधार पर तैयारियों को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
सरयू में भी शुरू हुआ बढ़ाव, बढ़ी सक्रियता
सरयू नदी के जलस्तर में भी अब बढ़ाव शुरू हो गया है। रविवार को शाम चार बजे नदी का जलस्तर 63.68 मीटर दर्ज किया गया। पिछले आठ घंटे में सरयू के जलस्तर में करीब तीन सेमी की वृद्धि हुई है। हालांकि बढ़ाव की गति धीमी है, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। पिछले पांच दिनों से सरयू के जलस्तर में लगातार घटाव हो रहा था। इससे तटवर्ती लोगों के साथ ही जिला प्रशासन ने भी कुछ राहत महसूस की थी और बाढ़ संबंधी तैयारियों की गति धीमी हो गई थी। अब दोबारा जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सक्रिय हो गया है।