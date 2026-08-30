बलिया में वर्ष 2016 का रिकार्ड तोड़ सकती है गंगा, प्रतिघंटा दो सेमी बढ़ाव ने धड़कन बढ़ाई

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को नदी के जलस्तर में प्रतिघंटा करीब दो सेमी की वृद्धि दर्ज की गई। शाम चार बजे गंगा का जलस्तर 59.06 मीटर पर पहुंच गया। यह न्यूनतम खतरा बिंदु से 1.445 मीटर ऊपर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

गंगा का जलस्तर वर्तमान में उच्चतम खतरा बिंदु 60.390 मीटर से करीब 1.33 मीटर नीचे है। वर्ष 2016 में गंगा का जलस्तर इसी उच्चतम खतरा बिंदु तक पहुंचा था। विभागीय आंकड़ों और पिछले वर्षों के जलस्तर के रिकार्ड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। रविवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक आठ घंटे में गंगा के जलस्तर में 17 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई।

जिस गति से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, यदि अगले चार दिनों तक बढ़ाव इसी तरह जारी रहा तो गंगा उच्चतम बिंदु को छू सकती है। ऐसी स्थिति में शहर का निचले इलाके सहित, नरहीं से लेकिर दुबेछपरा, गोपालपुर, मझौंवा, शिवपुर, भुसौला, काेड़हरा नौबरार जयप्रकाशनगर के भवन टोला, भगवानपुर सहित तटवर्ती इलाकों के 124 गांवों की करीब 92 हजार की आबादी प्रभावित होने की आशंका है।बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और बाढ़ विभाग के अधिकारी नदी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।