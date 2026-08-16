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बल‍िया में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग, फ्रिज का कंप्रेशर तक फट गया, मां-बेटी झुलसीं

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 06:23 PM (IST)

बलिया के प्रसाद छपरा गांव में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग में मां-बेटी बुरी तरह झुलस गईं। आग लगने के बाद फ्रिज का कंप्रेशर फटने से आग और फैल गई, जिससे घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ।

बलिया में गैस सिलेंडर रिसाव से भीषण आग, मां-बेटी झुलसीं और फ्रिज का कंप्रेशर फटा।

बलिया में गैस सिलेंडर रिसाव से भीषण आग, मां-बेटी झुलसीं और फ्रिज का कंप्रेशर फटा।

HighLights

  1. बलिया में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग।

  2. मां-बेटी गंभीर रूप से झुलसीं, अस्पताल रेफर।

  3. आग से फ्रिज कंप्रेशर फटा, घर का सामान क्षतिग्रस्त।

जागरण संवाददाता, दुबे छपरा (बलिया)। ग्राम पंचायत गोपालपुर के प्रसाद छपरा गांव में रविवार दोपहर गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद आग लगने से खाना बना रही मां-बेटी गंभीर रूप से झुलस गईं। हादसे में 40 वर्षीय राजकुमारी देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और उनकी पुत्री 22 वर्षीय निधि घायल हुईं।

दोपहर करीब तीन बजे दोनों घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण पाइप में आग लग गई। कुछ ही देर बाद पास रखा फ्रिज का कंप्रेशर तेज आवाज के साथ फट गया, जिससे आग फैल गई और दोनों उसकी चपेट में आकर झुलस गईं। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला और जलते सिलेंडर को डंडे की मदद से घर से बाहर खींचकर आग बुझाई।

सूचना पर 112 पुलिस टीम और दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। हादसे में घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

गैस सिलेंडर में रिसाव से बचने के लिए यह सावधानियां बहुत

  • सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें और उसे चूल्हे या किसी गर्म स्रोत के बिल्कुल पास न रखें।
  • रेगुलेटर और गैस पाइप की नियमित जांच करें। पाइप में दरार, कट या कठोरपन दिखे तो उसे बदल दें।
  • गैस की रबर ट्यूब को समय-समय पर बदलवाएं और उसे चूल्हे की लौ से दूर रखें।
  • खाना बनाते समय रसोई में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें, खिड़की-दरवाजे खुले रखें।
  • गैस की गंध आए तो माचिस, लाइटर, बिजली का स्विच या कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण चालू/बंद न करें। गैस रिसाव की स्थिति में बिजली का स्विच तक न छुएं।
  • गैस की गंध आने पर रेगुलेटर बंद करें, दरवाजे-खिड़कियां खोलकर जगह को हवादार करें और सुरक्षित स्थान से गैस एजेंसी या आपात सेवा को सूचना दें।
  • सिलेंडर, रेगुलेटर या वाल्व की मरम्मत खुद न करें। अधिकृत गैस मैकेनिक से ही जांच कराएं।
  • चूल्हा जलाने से पहले गैस की गंध जरूर जांच लें और खाना बनाते समय चूल्हे को जलता छोड़कर न जाएं।
  • सिलेंडर बदलते समय रेगुलेटर सही तरीके से बंद करें और कनेक्शन ठीक से लगने की पुष्टि करें।
  • रसोई में ज्वलनशील सामान जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक आदि सिलेंडर और चूल्हे से दूर रखें।