जागरण संवाददाता, दुबे छपरा (बलिया)। ग्राम पंचायत गोपालपुर के प्रसाद छपरा गांव में रविवार दोपहर गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद आग लगने से खाना बना रही मां-बेटी गंभीर रूप से झुलस गईं। हादसे में 40 वर्षीय राजकुमारी देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और उनकी पुत्री 22 वर्षीय निधि घायल हुईं।

दोपहर करीब तीन बजे दोनों घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण पाइप में आग लग गई। कुछ ही देर बाद पास रखा फ्रिज का कंप्रेशर तेज आवाज के साथ फट गया, जिससे आग फैल गई और दोनों उसकी चपेट में आकर झुलस गईं। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला और जलते सिलेंडर को डंडे की मदद से घर से बाहर खींचकर आग बुझाई।

सूचना पर 112 पुलिस टीम और दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। हादसे में घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है।