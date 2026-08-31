जागरण संवाददाता, बलिया। इंटर कालेज ताजपुर मुड़ियारी के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पांडेय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मिड-डे मील योजना में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में एफआइआर दर्ज होने के बाद अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने मामले की जांच रिपोर्ट डीआइओएस मनोज कुमार मिश्र को सौंप दी है।

रिपोर्ट में कार्रवाई की संस्तुति की गई है। ऐसे में प्रधानाचार्य के खिलाफ निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मामला विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में करीब 14 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। बच्चों की ओर से जिलाधिकारी को भेजी गई गोपनीय चिट्ठी के बाद यह प्रकरण सामने आया था।