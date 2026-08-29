जागरण संवाददाता, बलिया। बांसडीह शिक्षा क्षेत्र के ताजपुर मुड़ियारी इंटर कालेज में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के संचालन और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के नामांकन में अनियमितताओं के मामले में पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर लिया। मनियर थाने में 29 अगस्त को दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) आपराधिक न्यासभंग, 318(4) धोखाधड़ी, 336 जालसाजी और 338 प्राप्त धन का दुरुपयोग के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पांडेय और जिला समन्वयक एमडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया से संबद्ध अजीत पाठक को आरोपित बनाया गया है। प्राथमिकी तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी बांसडीह अनूप कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज हुई है। पुलिस ने विवेचना की जिम्मेदारी निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक मोहम्मद इस्माइल शेख को सौंपी है। यह कार्रवाई दैनिक जागरण में 27, 28 और 29 अगस्त को लगातार प्रकाशित खबरों तथा जिला प्रशासन के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद हुई है।

मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में अनियमित भुगतान की धनराशि की नियमानुसार वसूली और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब विभागीय कार्रवाई और पुलिस विवेचना दोनों स्तरों पर मामला आगे बढ़ेगा। पुलिस यह भी जांच करेगी कि कथित अनियमित भुगतान में दोनों आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका क्या थी और सरकारी धन के भुगतान की प्रक्रिया में किस-किस स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित होती है।

जांच में कक्षा छह से आठ के संचालन पर उठे सवाल

जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी आनंद प्रकाश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह की दो सदस्यीय समिति ने विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया था। जांच रिपोर्ट में कक्षा छह, सात और आठ के नियमित भौतिक संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय की ओर से इन कक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के अध्ययनरत होने का विवरण प्रस्तुत किया गया, जबकि स्थलीय निरीक्षण और यू-डायस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में काफी अंतर मिला। जांच के दौरान कक्षा छह में सात, कक्षा सात में 37 और कक्षा आठ में 24 विद्यार्थियों के नामांकन का उल्लेख मिला।

वहीं विद्यालय के अभिलेखों में विद्यार्थियों की संख्या इससे काफी अधिक दर्शाई गई थी। वर्ष 2025-26 के आंकड़ों में भी नामांकन को लेकर अंतर पाए जाने की बात जांच रिपोर्ट में सामने आई है। समिति ने कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों के वास्तविक संचालन, उपस्थिति और एमडीएम लाभार्थियों की संख्या को लेकर अभिलेखों की पड़ताल की।

एमडीएम रजिस्टर में सैकड़ों बच्चों को भोजन कराने का दावा

जांच में एमडीएम रजिस्टर में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय में उपलब्ध भौतिक परिस्थितियों के बीच भी विसंगति सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में तीन दिनों में 99 विद्यार्थियों तथा अन्य कार्य दिवसों में 221 विद्यार्थियों की संख्या दर्ज की गई थी। मई 2026 में कक्षा छह से आठ तक 272 से 275 विद्यार्थियों तक के एमडीएम ग्रहण करने का आंकड़ा दर्ज किया गया।

वहीं अगस्त 2026 में पांच अगस्त तक एमडीएम रजिस्टर में विद्यार्थियों की संख्या दर्ज नहीं थी, इसके बावजूद आइवीआरएस काल के माध्यम से एक, तीन और चार अगस्त को 199 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज होने की बात जांच में सामने आई। समिति ने एमडीएम संचालन से जुड़े अन्य संसाधनों की भी जांच की। विद्यालय में भोजन तैयार करने के लिए गैस सिलेंडर, पर्याप्त राशन, बर्तन और बच्चों के लिए थालियां आदि उपलब्ध नहीं पाए जाने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। रसोईघर के संचालन में भी कमियां पाई गईं।

पांच अगस्त के निरीक्षण में मौके पर नहीं मिला एमडीएम, मिला सिर्फ पहसुल

जांच टीम पांच अगस्त 2026 को विद्यालय पहुंची थी। रिपोर्ट के अनुसार उस समय कक्षा छह से आठ तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। प्रधानाचार्य ने टीम को बताया कि बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर सके कि दोपहर करीब 12 बजे छुट्टी किस अधिकारी के आदेश पर की गई थी। जांच टीम को कक्षा छह से आठ के कमरों के अंदर अथवा बाहर कक्षाओं से संबंधित स्पष्ट सूचना भी नहीं मिली। टीम को किचन पूरी तरह खाली मिला। उसमें न तो गैस सिलिंडर था और न ही खाना बनाने के अवशेष व बर्तन। मौके पर सिर्फ एक पहसुल मिली थी।

ब्लैकबोर्ड पर भी पढ़ाई से संबंधित सामग्री दर्ज नहीं थी

निरीक्षण के दिन विद्यालय में एमडीएम तैयार नहीं पाया गया और कोई रसोइया भी मौजूद नहीं था। हालांकि कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाएं भौतिक रूप से संचालित पाई गईं।

करीब 14 लाख रुपये रुपये गबन का मामला

जांच रिपोर्ट में एमडीएम योजना के तहत हुए भुगतान का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,30,904 रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6,40,669 रुपये का भुगतान हुआ। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मार्च से जुलाई 2026 तक शून्य भुगतान दर्ज किया गया है।

इस प्रकार जांच में संबंधित अवधि में कुल 13,71,573 रुपये यानी करीब 14 लाख की धनराशि एमडीएम योजना के तहत भुगतान किए जाने का उल्लेख है। जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों के वास्तविक संचालन और उपस्थिति को लेकर गंभीर विसंगतियों के बावजूद विद्यार्थियों को एमडीएम योजना से लाभान्वित दर्शाया गया और इसी आधार पर भुगतान कराया गया।

छात्रों की डीएम को गोपनीय चिट्ठी के बाद खुला मामला

मामले की शुरुआत विद्यालय के छात्रों की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए गोपनीय चिट्ठी से हुई। छात्रों ने डाक के माध्यम से शिकायत भेजकर विद्यालय में एमडीएम नहीं बनने की जानकारी दी थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विकास अधिकारी की दो सदस्यीय जांच समिति गठित की।

समिति ने विद्यालय पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और अभिलेखों की जांच की। जांच में छात्रों की शिकायत सही पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी के 27 अगस्त 2026 के आदेश के क्रम में संबंधित धनराशि की नियमानुसार वसूली, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

प्रधानाचार्य और जिला समन्वयक पर आरोप

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पांडेय और जिला समन्वयक एमडीएम अजीत पाठक की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में आरोप है कि कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों को एमडीएम योजना में लाभान्वित दर्शाकर कुल 13,71,573 रुपये का अनियमित भुगतान कराया गया।