जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। क्षेत्र के चैनपुर गुलौरा गांव की मुस्लिम बस्ती में करीब 12 फीट लंबे अजगर की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक, अजगर पिछले कई रातों से पानी से भरे गड्ढे से निकलकर बस्ती के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। इससे लोग रात में घरों से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि अजगर शिकार की तलाश में गड्ढे से निकलकर आसपास की झाड़ियों और आबादी के नजदीक पहुंच जाता है। दो दिन पहले कुछ ग्रामीणों ने रात में उसका वीडियो भी बनाया था। इसके बाद से बस्ती में अजगर की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है।

ग्रामीणों का दावा है कि अजगर अब तक कई मुर्गे-मुर्गियों और बकरियों को अपना शिकार बना चुका है। ऐसे में लोगों को अपने पालतू पशुओं के साथ बच्चों की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। रात में अजगर दिखाई देने की आशंका से ग्रामीण सतर्कता बरत रहे हैं।