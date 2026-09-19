बलिया में सीआरपीएफ जवान अमरेश बहादुर सिंह की हत्या मामले में बेटे के बाद आरोपित पिता ने भी किया आत्मसमर्पण

जागरण संवाददाता, बलिया। उभांव क्षेत्र के दोथ गांव में हुए पूर्व सीआरपीएफ जवान अमरेश बहादुर सिंह की हत्या मामले में फरार 25 हजार रुपये के इनामी गिरीशचंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शनिवार को प्रभारी सीजेएम नवनीत कश्यप के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

न्यायालय ने आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। गिरीश के पुत्र रामकरन सिंह ने भी करीब पांच दिन पहले ही गत मंगलवार को सीजेएम शैलेष पांडे के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। वह भी 25 हजार रुपये का इनामी था।

मामले में गिरीश की पत्नी शीला सिंह, पुत्री खुशी सिंह और पुत्र सूरज सिंह को घटना की रात ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब आरोपित पिता-पुत्र के सरेंडर के बाद इस हत्याकांड में नामजद आरोपितों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है।

डेयरी फार्म पर विवाद के बाद हंसिया से किया था हमला

दोथ गांव निवासी रितिका सिंह ने उभांव थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी थी। तहरीर के मुताबिक, 10 सितंबर 2026 की रात करीब 9:20 बजे गांव में घर से लगभग 100 मीटर पीछे स्थित डेयरी फार्म पर उसके पिता अमरेश बहादुर सिंह अकेले मौजूद थे।

आरोप है कि इसी दौरान रामकरन सिंह, गिरीशचंद्र सिंह, सूरज सिंह, खुशी सिंह और शीला सिंह वहां पहुंचे और डेयरी फार्म का गेट खुलवाने की बात कहने लगे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। तहरीर के अनुसार, आरोपित पक्ष की ओर से गाली-गलौज किए जाने पर अमरेश सिंह ने इसका कारण पूछा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।