Ballia News: बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे किसान, धान की बोआई का कर रहे हैं इंतजार

Ballia News उत्तर प्रदेश के बलिया में किसानों को बारिश का इंतजार है। धान की खेती के लिए किसानों को अब बारिश का ही आसरा है। आद्रा नक्षत्र से ही खरीफ की फसल की बोआई शुरू हो जाती है लेकिन जिले में अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। धरती अभी भी हर तरफ सूखी पड़ी है। बादल छा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही।

बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे किसान, धान की बोआई का कर रहे हैं इंतजार

