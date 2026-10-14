जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में बुधवार सुबह बिजली के पोल के स्टे वायर में उतरे करंट की चपेट में आने से 56 वर्षीय किसान भोला वर्मा की मौत हो गई। खेत में काम करते समय हुए इस हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ गई है।

रामनगर निवासी किसान खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। इन दिनों रबी की बोआई की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में बुधवार सुबह वह अपने खेत में घास-फूस की सफाई करने पहुंचे थे। वह खेत में काम कर ही रहे थे कि पास में लगे बिजली के पोल के स्टे वायर में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गए।