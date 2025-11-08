जागरण संवाददाता, बलिया। बैरिया क्षेत्र के गंगा तटवर्ती दियरांचल में चरने गई भैंसों के झुंड में से बिहारी यादव निवासी जगदेवां की एक भैंस खेत में पड़ी हुई विस्फोटक चबाने लगी। इस दौरान हुए विस्फोट से भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई।

चरवाहे उसे उठाकर जैसे-तैसे गांव लाए। उपचार के लिए पहुंचे राजकीय पशु चिकित्सालय बैरिया के पशु चिकित्साधिकारी ने जांच कर बताया कि भैंस की हालत गंभीर है। मुंह के अगले हिस्से का मांस विस्फोट में उड़ जाने के कारण टांका लगाने लायक भी नहीं बचा है। जैसे तैसे पट्टी बांधी गई। घटना शुक्रवार शाम की है। शनिवार को उपचार के लिए पहुंचे चिकित्सक ने बताया कि अब भी स्थिति गंभीर है।

पशुपालक जयराम यादव, दसई यादव, कमलेश यादव, ननकू यादव, केदारू यादव आदि ने बताया कि लगभग चार दर्जन भैंस चरने के लिए रोज दियरांचल में जाती हैं। उसी में बिहारी यादव की भी भैंस गई थी। उधर दियरांचल के खेतों में जंगली सूकर का प्रकोप बढ़ गया है।