Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बल‍िया में खेत में चरते समय भैंस के मुंह में आया विस्फोटक, उड़ गया मुंह का ह‍िस्‍सा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक खेत में चर रही भैंस के मुंह में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पशुपालक सदमे में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पशुपालक ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

     विस्फोट से भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई।

    जागरण संवाददाता, बलिया। बैरिया क्षेत्र के गंगा तटवर्ती दियरांचल में चरने गई भैंसों के झुंड में से बिहारी यादव निवासी जगदेवां की एक भैंस खेत में पड़ी हुई विस्फोटक चबाने लगी। इस दौरान हुए विस्फोट से भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरवाहे उसे उठाकर जैसे-तैसे गांव लाए। उपचार के लिए पहुंचे राजकीय पशु चिकित्सालय बैरिया के पशु चिकित्साधिकारी ने जांच कर बताया कि भैंस की हालत गंभीर है। मुंह के अगले हिस्से का मांस विस्फोट में उड़ जाने के कारण टांका लगाने लायक भी नहीं बचा है। जैसे तैसे पट्टी बांधी गई। घटना शुक्रवार शाम की है। शनिवार को उपचार के लिए पहुंचे चिकित्सक ने बताया कि अब भी स्थिति गंभीर है।

    पशुपालक जयराम यादव, दसई यादव, कमलेश यादव, ननकू यादव, केदारू यादव आदि ने बताया कि लगभग चार दर्जन भैंस चरने के लिए रोज दियरांचल में जाती हैं। उसी में बिहारी यादव की भी भैंस गई थी। उधर दियरांचल के खेतों में जंगली सूकर का प्रकोप बढ़ गया है।

    ऐसे में बहुत से किसान जगह-जगह विस्फोटक रख देते हैं। इससे स्पर्श होने से विस्फोटक तेज धमाका करता है और सूकर भाग जाते हैं। इत्तेफाक से भैंस खेत में पड़े हुए विस्फोटक को चबाने लगी उसके मुंह में ही विस्फोट हो गया।