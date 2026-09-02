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सोच‍िए भला, यह हौसला कैसे झुके? इस जज्‍बे के आगे अज्ञानता का अंधेरा भी भला क्‍यों ना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए!

By Lavkush Singh Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 11:50 AM (IST)

बलिया की सात वर्षीय रागिनी राजभर एक पैर गंवाने के बावजूद 400 मीटर चलकर स्कूल जाती है, जो उसके पढ़ाई ...और पढ़ें

HighLights

  1. सात वर्षीय रागिनी एक पैर से 400 मीटर स्कूल जाती है।

  2. सड़क दुर्घटना में गंवाया था एक पैर, फिर भी पढ़ाई जारी।

  3. अधिकारी ने कृत्रिम अंग और छात्रवृत्ति का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, बलिया। 'द‍ीये और तूफान' की कहानी तो आपने भी सुनी होगी, ले चलते है उस दीये के पास आपको ज‍िसकी ज‍िद है रोशनी की। पैर ना होने से फुदक फुदक कर चलने को व‍िवश एक बच्‍ची के स्‍कूल जाने का दर्द भरा वीड‍ियो कभी ना कभी सोशल मीड‍िया पर मोबाइल के स्‍क्रीन को स्‍क्राल करने के दौरान आपने भी देखा होगा। दैन‍िक जागरण की टीम ने उस तकलीफ भरे मासूम के संघर्ष को देखकर पहुंचने का प्रसाय क‍िया तो पाया क‍ि वह बच्‍ची बल‍िया ज‍िले के 

बल‍िया के मुख्‍य शहर के कुछ क‍िलोमीटर की दूरी पर मनि‍यर नगर पंचायत है जहां के द‍िघेड़ा क्षेत्र में रा‍गि‍नी के बारे में पूछेंगे तो लोग घर छोड़ने चले जाते हैं। पहचान ही क्षेत्र में राग‍िनी की कुछ ऐसी है क‍ि लोगों की भावनाएं और संवेदनाएं ह‍िलोरें लेने लगती हैं क‍ि राग‍िनी की ज‍िंंदगी में राग‍िनी का वास हो और उसके दर्द की दवा म‍िल जाए तो संवेदनाओं को मंज‍िल म‍िल सके। 

मन‍ियर वैसे तो ब‍िंंदी के ल‍िए प्रस‍िद्ध है लेक‍िन सोशल मीड‍िया की ताकत ने सात वर्षीय रागिनी राजभर को भी मन‍ियर के एक संघर्ष के ल‍िए पहचान मानो कुछ समय से दे रखी है। राग‍िनी के लिए स्कूल जाना सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि हर दिन अपने हौसले को साबित करने की चुनौती है। सड़क दुर्घटना में एक पैर गंवाने के बाद भी रागिनी ने पढ़ाई का सपना नहीं छोड़ा। अब वह एक पैर के सहारे करीब 400 मीटर की दूरी तय कर प्राथमिक विद्यालय दिघेड़ा पहुंचती है।

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रागिनी का हाल ही में कक्षा एक में पंजीकरण हुआ है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसके लिए कृत्रिम पैर या अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराना आसान नहीं है। पिता देवेंद्र राजभर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि मां बबीता घर संभालती हैं। सीमित आमदनी में परिवार के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी चुनौती है।

परिवार के अनुसार, सड़क दुर्घटना में रागिनी का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए स्वजन ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसका पैर बचाया नहीं जा सका। दुर्घटना के बाद माता-पिता उसे अकेले स्कूल भेजने से डरते थे। जब भी संभव होता, वह उसे गोद में लेकर विद्यालय पहुंचाते थे। मजदूरी के कारण कई बार अभिभावक उसे स्कूल नहीं पहुंचा पाते थे।

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पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देखकर रागिनी के मन में भी पढ़ने की इच्छा जागती रही। उसने स्कूल जाने की जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार एक पैर के सहारे खुद विद्यालय जाने का फैसला किया। करीब 400 मीटर के रास्ते में थकान होने पर वह कुछ देर बैठती है और फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ जाती है।

कक्षा एक में हुआ है प्रवेश
विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित पाल यादव ने बताया कि रागिनी का हाल ही में कक्षा एक में प्रवेश हुआ है। उसके लिए विभागीय स्तर से मिलने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

2000 रुपये छात्रवृत्ति देने का आश्वासन

मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने रागिनी को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के साथ ही प्रतिवर्ष 2000 रुपये छात्रवृत्ति दिलाने का भरोसा दिया है।

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