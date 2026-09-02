जागरण संवाददाता, बलिया। 'द‍ीये और तूफान' की कहानी तो आपने भी सुनी होगी, ले चलते है उस दीये के पास आपको ज‍िसकी ज‍िद है रोशनी की। पैर ना होने से फुदक फुदक कर चलने को व‍िवश एक बच्‍ची के स्‍कूल जाने का दर्द भरा वीड‍ियो कभी ना कभी सोशल मीड‍िया पर मोबाइल के स्‍क्रीन को स्‍क्राल करने के दौरान आपने भी देखा होगा। दैन‍िक जागरण की टीम ने उस तकलीफ भरे मासूम के संघर्ष को देखकर पहुंचने का प्रसाय क‍िया तो पाया क‍ि वह बच्‍ची बल‍िया ज‍िले के

बल‍िया के मुख्‍य शहर के कुछ क‍िलोमीटर की दूरी पर मनि‍यर नगर पंचायत है जहां के द‍िघेड़ा क्षेत्र में रा‍गि‍नी के बारे में पूछेंगे तो लोग घर छोड़ने चले जाते हैं। पहचान ही क्षेत्र में राग‍िनी की कुछ ऐसी है क‍ि लोगों की भावनाएं और संवेदनाएं ह‍िलोरें लेने लगती हैं क‍ि राग‍िनी की ज‍िंंदगी में राग‍िनी का वास हो और उसके दर्द की दवा म‍िल जाए तो संवेदनाओं को मंज‍िल म‍िल सके।

मन‍ियर वैसे तो ब‍िंंदी के ल‍िए प्रस‍िद्ध है लेक‍िन सोशल मीड‍िया की ताकत ने सात वर्षीय रागिनी राजभर को भी मन‍ियर के एक संघर्ष के ल‍िए पहचान मानो कुछ समय से दे रखी है। राग‍िनी के लिए स्कूल जाना सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि हर दिन अपने हौसले को साबित करने की चुनौती है। सड़क दुर्घटना में एक पैर गंवाने के बाद भी रागिनी ने पढ़ाई का सपना नहीं छोड़ा। अब वह एक पैर के सहारे करीब 400 मीटर की दूरी तय कर प्राथमिक विद्यालय दिघेड़ा पहुंचती है।

परिवार के अनुसार, सड़क दुर्घटना में रागिनी का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए स्वजन ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसका पैर बचाया नहीं जा सका। दुर्घटना के बाद माता-पिता उसे अकेले स्कूल भेजने से डरते थे। जब भी संभव होता, वह उसे गोद में लेकर विद्यालय पहुंचाते थे। मजदूरी के कारण कई बार अभिभावक उसे स्कूल नहीं पहुंचा पाते थे।