जागरण संवाददाता, बलिया। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में अब यू-ट्यूबर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

बीएसए ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि विभागीय अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर अथवा कंटेंट क्रिएटर विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की फोटो और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

बताया गया कि पिछले दिनों कुछ यू-ट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा विद्यालयों में पहुंचकर बिना अनुमति वीडियो बनाए जाने और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इससे विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ ही विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी।